舒淇奪最佳導演謝老公馮德倫 《女孩》釜山影展一擊即中 哽咽感激侯孝賢

文：蘇珮欣

第30屆釜山國際電影節昨晚在海雲台閉幕，《京城怪物》秀賢擔任司儀，並為今屆新增的競賽單元「釜山大獎」頒獎。《白塔之光》內地導演張律憑新片《羅目的黃昏》拿下最佳電影，他自言20年前曾獲釜山影展新浪潮獎，相隔20年再奪釜山大獎，年屆63歲的張律笑言自己尚算年輕及健康，到第100屆也定必出席。《羅目的黃昏》以小鎮民宿為背景，描述舞蹈員小白收到男友從西南小鎮羅目寄來的明信片，獨自前往當地尋找對方。張律稱觀眾可能未必喜歡他的電影，但一定會喜歡戲中取景地峨嵋山，「希望大家能去一下，我可以當大家的導遊」。

舒淇首次自編自導的《女孩》奪最佳導演，該片以1980年代末到1990年代末的台北與基隆為背景，描繪家境貧困的少女林小麗，面對酗酒父親家暴，在遇見活潑開朗的轉學生李莉莉後，開始探索自我並覺醒。舒淇領獎時大呼緊張，感謝釜山影展、評審，以及所有競賽片的導演，「我覺得老天眷顧我，有這麼多優秀的導演，但給我這個獎」。她同時多謝《女孩》的台前幕後，包括監製葉如芬及剪接張叔平等，也感謝投資者。舒淇特別感謝父母及老公馮德倫，「多謝丈夫支持我，雖然我經常不在家」。她又感謝自己30年演藝生涯的所有電影人，讓她學習及成長，特別點名侯孝賢導演，還一度哽咽說：「沒有他的支持，就沒有我第一部執導的電影，不會有《女孩》。」最後舒淇說：「想跟所有心裏受傷的女孩說，你們可以勇敢走出你們美好的未來。」

評審團大獎落在韓國導演韓昌祿的《蟲蟲蟲》身上；舒淇有份主演畢贛執導的《狂野時代》，繼在康城影展奪得評審團特別獎後，再於釜山拿下藝術貢獻獎。最佳演員得獎者包括韓片《去抹去的路》李智媛，以及日本電影《愚者的身份》林裕太、北村匠海及綾野剛，《去》片還拿下新浪潮獎。曾演出《驅魔麵館》的李智媛從今屆評審員梁家輝手上接過獎座，她自言心情緊張，從家中出發時，父親叫她準備得獎感言，她卻說不會準備，只會專心在釜山吃喝玩樂，如今後悔沒聽父親的話。林裕太代表其餘兩名拍檔上台領獎，稱會好好將在釜山的回憶帶回日本。韓片《下雨天聲音聽起來更大》金尚允及華語片《Delay》王漢軒分別獲Sonje Award。

梁家輝拖韓孝珠踏紅氈

另一方面，梁家輝拖實《Moving：超異能族》韓孝珠踏上紅地氈，感謝大會邀請他擔任評審，稱感到十分驕傲及享受，觀看競賽片時相當驚訝，大讚水準高，「看到年輕演員特別感動，因為他們代表電影的未來」。

大會昨公布今年影展共放映328部作品，總觀影人數較去年增加約2萬，超過17萬人。影展期間有7000多名嘉賓到訪釜山，共舉辦超過300場映後活動。影展理事長朴光洙稱2022年影展製作費中有20%來自當地政府，但今年只有4%，稱為了推廣釜山影展成為世界級電影節，希望政府給予更多財政支持。