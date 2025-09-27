明報新聞網
娛樂

【娛樂場】《保監有道》吳海昕凌文龍抽絲剝繭尋找真相

【明報專訊】吳海昕（Sofiee）去年為保險業監管局（保監局）演出短劇《危疾生死戀》，是愛情故事的女主角，配以喜劇情節及注入韓國經典愛情劇元素，輕鬆帶出投保危疾保險時的注意事項。今年她再獲邀演出《保監有道》，有不同的拍攝形式與內容，並首次跟凌文龍（小龍）合作。全劇共4集，每集半小時，劇中兩人化身查案拍檔，攜手處理多宗保險糾紛案件，展現保險調查員的專業，以戲劇形式讓觀眾對保險多了解。

Sofiee：烈日下拍追逐戲險暈倒

4集故事取材自真實保險案例，讓公眾認識保監局的監管和執法工作，從而提醒大家謹慎投保，注意維護自身權益，避免陷入常見的保險糾紛。Sofiee劇中飾演保監局法規執行部新入職的調查員Cindy，她說：「這次演出讓我發現這行業比想像中更有趣，不只是坐在辦公室處理文件，更像是偵探般將案件抽絲剝繭，尋找真相。」

Sofiee又分享拍攝難忘事，「劇中我們有不少追捕疑犯的情節，最難忘是穿著西裝、皮鞋在烈日下拍攝追逐場面，差點暈倒」。除了酷熱天氣，劇組在拍攝期間亦遇上打風與黑雨，拍攝受阻，幸好最終順利完成。

小龍：終於可以改邪歸正

小龍首次飾演保險調查員，是Sofiee的上司，形象不苟言笑，他笑言今次終於可以改邪歸正，「我近來的戲路大多數演通緝犯、反派，今次難得接到這角色，終於輪到我去追捕疑犯，不是被追」。他跟Sofiee首次合作，但很快建立默契，拍攝時有大量行內專業術語或法規條例的對白，每個字眼都要準確而且不能隨意改動，背起來並不容易。為了提升演出的質感，兩人不時以演員的角度提出建議，希望拍出更好的效果，小龍說：「我們經常互相提點，亦會一齊研究角色的情緒，令劇情不會顯得沉悶。」

凹凸組合擦出火花

Sofiee表示跟小龍私底下的性格都比較貪玩，但因為今次飾演的角色很嚴肅及認真，所以一埋位便要收起笑臉，認真地念對白，確保不要出錯。小龍劇透飾演的角色十分嚴肅，背後藏着一段不為人知的過去，Sofiee的角色更會勾起他一段塵封已久的回憶，讓劇情更加曲折。

《保監有道》中Sofiee演感性熱血的新人Cindy，跟理性的上司性格截然不同，在首宗案件便因為對「真相」的看法不同出現分歧，之後他們揭發保險代理誘導客戶轉保，不過調查過程令兩人再次產生矛盾。在調查另一案件時，充滿使命感的Cindy甚至自薦做臥底，為無牌保險中介誘騙年輕人的案件蒐證。兩人在工作上持續磨合，逐步建立默契，最終共同偵破保險代理挪用保費的事件。這對一凹一凸的組合在查案過程中將會擦出火花，兩人要逐步建立信任。

《保監有道》 港台電視31

9月27日起（逢周六）晚7時正播

相關字詞﹕凌文龍（小龍） 保監有道 保險業監管局 吳海昕（Sofiee）

