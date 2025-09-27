前電視台幕後撐蘇施黃人夾人緣 批評泰山態度超差

稱阿蘇天生乞人憎兼口賤

智仔與Sandy也曾是電視台幕後，前者跟阿蘇同期在「有線」共事。智仔稱並非為阿蘇「洗白」，只是分享自己所見所聞，他爆當年有線「三大剋星」，順序是阿蘇、吳君如及毛舜筠，他慶幸未直接跟阿蘇。當年阿蘇主持《一粒鐘真人蘇》好少鬧幕後工作人員，大家是以同等態度應付她。他笑稱阿蘇天生乞人憎兼口賤，正常人一定會被她鬧，所以公司會派非一般的人服侍她，人夾人緣，她對幕後很好，智仔說：「我哋係認同阿蘇有些評論是合理的，若她稱讚好吃的不一定好吃，各人口味不同，但她批評不好吃的，也應該是不好吃或不值得貴價。」他又稱安排跟前輩合作是對新主持訓練，他看過和泉素行跟阿蘇合作的旅遊節目，身為製作人，是認同阿蘇對和泉素行的批評，被鬧的自然感難受，但她是說真心話。至於她對泰山的態度，從細微處可見是關心的，但以她一貫口賤的態度表達，若不要鬧得太過分是可以接受。

Sandy說：「嗰個人（指泰山）面口都好差，點解要事隔多年才去話人鬧佢。」Sandy稱多年前參與節目錄影，泰山示範廚藝，她任嘉賓要即學，拍攝時泰山態度超差，當時也覺得難受，為何做嘉賓要看他臉色。智仔隨後也補充，泰山受訪時也提到患癌症後有改變，檢討自己以前對人態度差。

娛樂組