明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

前電視台幕後撐蘇施黃人夾人緣 批評泰山態度超差

【明報專訊】商台DJ泰山（原名曾匡民）早前接受金成主持的網上節目《叔叔的愛》訪問，透露當年跟蘇施黃（阿蘇）合作被對方鬧足8年的經歷，更當面被掟筆、丟稿，網民斥是職場欺凌。近日有曾跟阿蘇拍檔的DJ黎榮業（Tristan）在吳家樂主持的《娛樂好好玩》受訪，解釋由於宣傳稿放枱面，阿蘇感不滿意便見什麼扔什麼，包括稿、筆，自己曾被扔鉸剪。不過網台節目《山竹大酒樓》主持Sandy與智仔就阿蘇的熱話有不同感受，認為評論不應一面倒，直指泰山對其他人的態度也超差。

稱阿蘇天生乞人憎兼口賤

智仔與Sandy也曾是電視台幕後，前者跟阿蘇同期在「有線」共事。智仔稱並非為阿蘇「洗白」，只是分享自己所見所聞，他爆當年有線「三大剋星」，順序是阿蘇、吳君如及毛舜筠，他慶幸未直接跟阿蘇。當年阿蘇主持《一粒鐘真人蘇》好少鬧幕後工作人員，大家是以同等態度應付她。他笑稱阿蘇天生乞人憎兼口賤，正常人一定會被她鬧，所以公司會派非一般的人服侍她，人夾人緣，她對幕後很好，智仔說：「我哋係認同阿蘇有些評論是合理的，若她稱讚好吃的不一定好吃，各人口味不同，但她批評不好吃的，也應該是不好吃或不值得貴價。」他又稱安排跟前輩合作是對新主持訓練，他看過和泉素行跟阿蘇合作的旅遊節目，身為製作人，是認同阿蘇對和泉素行的批評，被鬧的自然感難受，但她是說真心話。至於她對泰山的態度，從細微處可見是關心的，但以她一貫口賤的態度表達，若不要鬧得太過分是可以接受。

Sandy說：「嗰個人（指泰山）面口都好差，點解要事隔多年才去話人鬧佢。」Sandy稱多年前參與節目錄影，泰山示範廚藝，她任嘉賓要即學，拍攝時泰山態度超差，當時也覺得難受，為何做嘉賓要看他臉色。智仔隨後也補充，泰山受訪時也提到患癌症後有改變，檢討自己以前對人態度差。

娛樂組

相關字詞﹕泰山 蘇施黃

上 / 下一篇新聞