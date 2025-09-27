孫慧雪首做女一叫丈夫包場 陳國峰盼林欣彤覆短訊報平安

孫：未收身不是懷孕

孫慧雪穿性感晚裝亮相，腹部微隆，她否認懷孕，稱因誕下幼子後仍未完全收身，首映前跑步望減磅。戲中她與陳國峰有親嘴戲，拍攝前沒通知丈夫，相信對方看到會扮大方不介意，反而擔心兒子會嬲。首次擔任電影女主角有否票房壓力？她承認有點緊張，擔心沒人捧場，但自問已盡力，或會叫丈夫包場請朋友撐場。她稱颱風吹襲期間一家人留家中，絕不會帶兒子出外追風看浪，「太危險，不敢嘗試！我家附近也有大樹被吹倒，並壓爛車輛」。

陳國峰認為電影市道低迷。主演的戲仍可上畫已感恩。他與孫慧雪拍親嘴戲亦沒有預先告知太太，笑言對方可能表面不介意。他稱只是為藝術犧牲，未打算讓兩子入場觀看；又稱兒子遺傳唱歌潛質，唱歌音準好，識唱K-pop，他較希望兩子將來有穩定職業或成為專業人士。

陳國峰當年與林欣彤參加《超級巨聲2》，對於林欣彤日前身在外地醫院，情緒失控開直播稱有人殺她，精神情况令外界擔心。他稱看報道嚇一跳，擔心對方的人身安全，即時傳短訊但未有回應，盼對方回覆報平安，「大家認識多年，上次見面是2022年開演唱會。知對方患抑鬱症多年，但從未見過她的情緒會像片中失控，不知發生什麼事」。

記者：林蘊兒