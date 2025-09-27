明報新聞網
娛樂

許光漢現身首映 怕醜唔敢認「男神」 讚袁澧林靚女可愛 盼再合作演喜劇

【明報專訊】台灣男神許光漢昨晚聯同袁澧林、監製張艾嘉到尖沙嘴出席電影《他年她日》首映禮，古天樂以老闆身分到場撐女主角袁澧林。許光漢出場時以廣東話自我介紹，引得現場圍觀粉絲尖叫，被讚「男神」地位當之無愧，他即怕醜搖頭，袁澧林大讚他是真男神，「他為人低調，對這個封號不自在，但最近走埠宣傳，感受到他的粉絲『許太太』熱烈歡迎」。

記者：鍾一虹

袁澧林開心藉着電影跟不同地方的觀眾交流，又稱跟拍檔許光漢合作非常愉快，她笑說：「大家在片場很忙，傾談不多，但他為人貼地、有內涵，總能提出有建設的意見，令我反思，提醒自己不要講太多無聊事，以後說話要有含金量。」許光漢亦反笠高帽，稱袁澧林靚女、可愛又大方，「她是個有想法的演員，很有溫度」。

許：越南粉絲穿婚紗捧場有創意

許光漢、袁澧林剛去完越南和新加坡宣傳，稱當地粉絲很熱情，袁澧林表示感受到畫面很震撼，「在越南行程最後一日，收到他的粉絲送來的蛋糕，大家愛屋及烏，好感動」。許光漢表示學了幾句越南話，即場示範用越南話說出「我愛你們」、「多謝」和戲名。 提到有越南粉絲穿婚紗捧場？許光漢笑說：「粉絲很有創意，但也被嚇倒，幸好她們很理性，也希望帶旺電影在香港上映也有好口碑，我開始對票房有點信心。」袁澧林表示後來透過翻譯了解粉絲著婚紗的舉動，「她們有目標學好中文跟偶像溝通，否則許光漢就娶太太了」。

袁：內心很想擁抱古天樂

許光漢在釜山電影節跟韓國男團2PM成員澤演互動，網民提議兩名顏值高男演員合作BL劇，他尷尬說：「再講啦！我希望跟袁澧林再合作，下次合演喜劇。」提到他們在越南抽空品嘗美食，袁澧林回憶宣傳馬不停蹄，與許光漢分道揚鑣，6日內跑四五個地方，故臨走前希望食越南粉當慶功。許光漢說：「宣傳飛來飛去，真的有點辛苦及疲累。」袁澧林稱旅程中試過睡醒後不知身在何處，也感激老闆古天樂現身支持，「我內心很想擁抱古生，但最後很怕醜，只敢蹺着他的手臂」。許光漢讚古天樂靚仔。問他跟對方誰較帥？他笑而不答。提到許光漢在內地開工作室，他認為有機會就應該嘗試。

張艾嘉：電影獲獎添信心

監製張艾嘉與導演龔兆平談到該片在釜山電影節獲山茶花獎，加大對這部片的信心，張艾嘉說：「希望能鼓勵更多女性及更多同行拍攝不同題材的電影。」龔兆平表示電影節有5000粉絲到場支持該片，覺得震撼和難得，「在不同城市跟觀眾會面，很感恩，最難忘越南粉絲著婚紗到場，好熱情」。許光漢與袁澧林想合作拍喜劇，龔兆平表示感興趣，張艾嘉覺得難度更高，「拍喜劇不容易，擔心拍出來不好笑」。

