黃德斌首挑戰摩登粵劇有艷福 衛駿輝踢波翻騰被考起

【明報專訊】黃德斌、粵劇文武生衛駿輝、花旦梁非同昨日出席粵劇音樂劇《頂頭鎚》記者會，宣布11月13至16日假文化心中心公演4場。黃德斌稱首挑戰摩登粵劇，獲眾多前輩帶住覺得很好玩，飾演足球員要邊踢波邊唱粵曲，難度很高，已買了前輩梁醒波、鄭君綿、鄧寄塵的影碟參考，看能否走喜劇路線。他是劇中唯一男演員，被指艷福無邊，他笑說：「就是睇中這點才接劇。」劇中化妝能掩飾演員的性別，他都變得中性，人生第一次黐兩層眼睫毛。

衛駿輝稱是黃德斌無綫訓練班師妹，讚師兄肯學又守時，值得敬佩，「德斌的戲在中間出現，但每次圍讀都早到，坐足10小時，不停細讀劇本」。她與梁非同初體驗音樂劇，當做新人重新學習，笑言最初以為演時裝很輕鬆，後來發現比起做粵劇更辛苦，「為就曲詞，要用意識去踢球，但加入翻騰動作，配合粵劇功架，被導演考起，相信多排練會應付到」。梁非同的角色主要跟衛駿輝談情，無需大動作，相對輕鬆，「好過癮，由細到大都好想做音樂劇，因為有新鮮感，跟傳統粵劇不同」。

黃德斌日前相約訓練班同學出席前輩黎宣喪禮，他以前跟黎宣合作拍劇好開心，讚對方親切，說話中氣好，遠處已聽到她的聲音。他稱以前久不久一起茶敘，黎宣丈夫高宏是他讀訓練班時的老師。

記者：鍾一虹

