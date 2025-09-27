狄龍為兒子譚俊彥出山拍節目 蕭正楠讚黃翠如似外父節儉

狄龍與孫仔樣貌傳承度93%

狄龍與譚俊彥相隔近9年再一起拍節目，兩代曾演「包青天」，借戲服說故事。79歲狄龍退休多年，考慮良久才答應出山，因擔心表現不好，他風趣說：「所謂老來從子，兒子說什麼我都可以，只希望對我溫柔一點，不粗聲粗氣和有禮貌，他平日說話比較直。好開心有機會父子傾題外話，娛樂圈似一場接力賽，今日由兒子接我棒。」譚俊彥爆爺孫眼底位置都有一道線痕，真正隔代遺傳。狄龍之前在訪問提到合演《英雄本色》的已故張國榮時感觸落淚，他唏噓說一時情不自禁，「以往他的紀念活動我都沒出席，因個心仍好痛，慶幸他已安息。張國榮是不可多得人才，好可惜」。

蕭正楠透露當年外父將辛苦掙來大部分錢都奉獻給黃翠如到英國求學，好疼惜女兒，現在他們所有財產也會給兒子「蕭哈哈」。黃翠如產後首次出席活動，出門口時兒子手舞足蹈想一齊出街，她感內疚又心掛，暫未想接拍新劇，她說：「之前生完BB努力減肥曾成功，可惜後來反彈，現尚欠6公斤才回復產前磅數。」

胡定欣不敢邀男友拍節目

胡定欣說媽媽很低調，游說一輪才答應出鏡。母女合照被讚似姊妹，因年紀只相差20歲，但沒有傳承媽媽早婚生女，各有不同夢想。男友是否獲媽媽讚賞？她甜笑說OK，不知是否已過父母關，最緊要開心。男友職業有關醫療太專業，她沒這方面資格，不敢邀請一起拍節目。她最近在內地開演唱會，被網民批評打扮太老氣變師奶，有說似葉蒨文。她反駁說覺得好有型，各花入各眼，唱得好開心；又稱多年前已有人說她似葉蒨文，一點不新奇，知對方快開演唱會，好想捧場。

記者：林蘊兒