陳豪自嘲不夠標青 永遠最後被發現 棄學中醫闖娛樂圈追夢 默默耕耘不問回報

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

陳豪主演《俠醫》播出以來贏口碑及收視，昨晚播大結局，他飾演中醫師凌為民，演繹時有在媽媽身上取靈感，「始終我是在中醫的環境長大，細個有病痛或扭傷，媽媽都是用中醫方法幫我醫治，所以好熟悉。長大後曾試過在媽媽的醫館做了一個月暑期工，我對中醫有一定認知。媽媽的中醫診所有針灸、指壓、拔火罐等，那時見識到針灸的效用，原來針灸對人的神經線增長有好大功效，做暑期工時見一個半邊面癱的女人，經針灸後痊癒。不過我沒想過繼承媽媽的衣缽，那時有很多認識的老師說想收我為徒，我還細沒想太多，而且覺得中醫不有型，長大後明白中醫是幫人的醫學，沒想過兜了個大圈會在劇集飾演中醫師」。

曾在母親醫館做暑期工

是否在中醫方面有天分，所以很多老師想收為徒？陳豪笑稱爸爸是西醫，媽媽是中醫，有潛質也不出奇。子女有否遺傳醫生天分？他說：「未知道，現在希望小朋友專心讀書，他們的將來由他們選擇。」他稱媽媽會幫他們做一些保健療程，以及講一些做人道理，亦有幫陳茵媺生育後調理。陳豪求學時讀會計，但本身喜歡藝術，「人就是這樣，有時你讀的未必是你將來做的事，細個未決定將來做什麼，便默默去做，付出努力沒有想得到什麼回報，尤其是做娛樂圈，家人縱使擔心都會不出聲，默默承受，做得好不好都會支持。其實做什麼都好，最重要咬緊牙關，以及付出精神、時間及努力，甚至犧牲，慢慢一直行條路」。

難忘導演陳德森一句話

當初選擇做模特兒及闖娛樂圈是否冒險決定？陳豪說：「當你年輕時不會想這些，只想追求自己的夢想，小時候想創造一些自己的事，什麼都要用自己雙手去得到。我比較幸運，得到很多不同機會，好彩懂得把握及珍惜，才可以逐漸向好方面行，條路可以行得順一點，最記得當初拍電影，導演陳德森跟我講，你的性格不太適合做這行，後來我印證到，就算我性格不適合做這行，但不代表做不到，只是行的那條路比較崎嶇，我是默默耕耘，見身邊很多人都很標青，我永遠是最後被發現的那個，但沒所謂，我都是抱着盡力做的心態，性格不怕辛苦，一直慢慢做、慢慢等，不怕蝕底。」

勉勵新人不要怕蝕底

陳豪續道：「我覺得現在做這行的新人不要怕蝕底，反而要肯蝕底，因為你可以交換到一個機會，不論大小，只要你努力去做，到一個時候會有人賞識你，之後逐漸有不同的機會，我常說做新人抱着這個心態是好事，讓人知道你想做而非為回報，我教小朋友都是這樣，傳送這種價值觀。」他最開心見到子女本質是乖的，「三個子女性格不一樣，大仔內斂，性格溫柔，好需要愛，要我攬着他。二仔好有耐性，注重身邊人感受，小時候已如此，說話亦好溫柔，注重學業成績，三個中成績最好；細女大情大性，鍾意跳舞又貪靚，三個撈亂我和陳茵媺的性格，大仔同女兒似媽咪」。

