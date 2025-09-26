【開箱】《詭娃娃》長澤正美痛失愛女 寄情恐怖人偶

導演轉拍恐怖片

《詭娃娃》講述年輕夫婦鈴木忠彥（瀨戶康史飾）與鈴木佳惠（長澤正美飾）育有5歲女兒芽衣，某日鄰家小朋友們到訪，相約芽衣玩耍，佳惠外出購物，獨留孩子在家玩捉迷藏。佳惠回家後發現女兒不見了，原來芽衣躲在洗衣機內，意外窒息身亡。佳惠大受打擊，憶女成狂結果患上精神病，某日在巿集見到人偶，外表與亡女相似，於是帶它回家，當成女兒照顧，當是精神寄託，從此病情好轉，其後誕下第2名女兒真衣，人偶即被冷待，甚至被丟棄雜物房。5年過後，真衣偶然發現人偶，把它當成玩伴，家中接連發生怪事，無論佳惠怎做也無法擺脫人偶糾纏，甚至被家人視為精神病復發。

《五個撲水的少年》矢口史靖自編自導《詭娃娃》，今年6月在日本開畫，票房累收18.8億日圓（約9800萬港元），以恐怖片來說成績相當不錯，更獲頒葡萄牙國際奇幻電影節最佳電影。矢口憑《五個撲水的少年》、《喇叭書院》及《求生走佬Family》等奠定喜劇導演地位，今次改拍恐怖片，營造驚嚇效果，例如真衣習慣半夜跑到佳惠牀上睡覺，某夜佳惠以為真衣來了，最後發現人偶睡在身旁；另一幕佳惠回家以為真衣過來擁抱自己，結果又是人偶。它的頭髮及指甲會生長，足以勒死他人，有路人因冒犯人偶而不斷嘔出長長頭髮，場面令人心寒。

人偶的前世今生

電影描述詭異「母女情」，話說人偶由著名技師安本浩吉製作，他以已故女兒為創作原型，當怪事不斷發生後，忠彥見人偶口中掉出小孩牙齒，於是偷偷把人偶帶到醫院，並為人偶進行電腦掃瞄，驚現人偶內藏完整孩童骨骼，逐步揭開人偶真面目。浩吉女兒「阿彌」自小體弱多病，其母忍受不住，決定與女兒一起自殺，可是行動失敗，只有女兒逝世，浩吉於是以女兒骸骨製成人偶，多年後把它跟母親合葬，有傳人偶破墓而出後不知所蹤。忠彥與佳惠得悉人偶秘密，決定把它送返墳墓，卻被人偶纏身，原來阿彌生前曾遭母親虐待，從此懷恨在心，拒絕母女同葬，阿彌真正渴望的是擁有珍惜她的父母。

長澤正美近年勇於挑戰不同類型作品，由《海街女孩日記》、《信用詐欺師》到《母子逆緣》等，由喜劇到悲劇都有涉獵，《詭娃娃》是她首次接拍恐怖片，驚嚇之餘更重要的是表達喪女之痛，她的演技細膩，帶領電影節奏，表現相當出色。

《詭娃娃》是一部比想像有趣的作品，雖以人偶為主線的題材並不新鮮，但電影製作精良，節奏爽快且氣氛驚嚇，唯一感到模稜兩可的是戲中加插搞笑情節，例如忠彥在網上尋找人偶相關傳說時，看到一段年輕男女到島上靈探的YouTube搞笑片段，似為觀眾降溫，其實破壞氣氛。

上映日期：9月25日