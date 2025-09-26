奇洛李維斯AI婚照瘋傳 藝術家女友公開咀嘴相：多謝祝福

荷李活「男神」奇洛李維斯2009年出席晚宴時認識Alexandra Grant，兩年後展開商業合作關係，女方為奇洛推出書本《Ode to Happiness》及《Shadows》繪畫插圖，一直保持聯絡，直到2019年公開戀情，行蹤依然低調，二人前年出席洛杉磯當代藝術博物館晚宴，去年12月結伴亮相奇洛配音的《超音鼠大電影3》首映禮，最近一次拍拖行紅地氈，則要數到今年6月《殺神John Wick之芭蕾殺姬》洛杉磯放映會，當時女方左手無名指戴上巨型鑽戒，令到4月已婚傳聞甚囂塵上。

舊愛車禍喪生

當時奇洛未有回應婚訊，最近再傳二人已於歐洲低調結婚，網上流傳他倆穿著禮服和婚紗，對着鏡頭展示婚戒的合照，笑容相當燦爛。不過，有網民認定「婚照」屬於AI生成，奇洛昨日亦透過發言人向美媒《E! News》澄清：「婚訊並非屬實，他們沒有結婚。」Alexandra則以迂迴方式否認，她在社交媒體公開與奇洛拍拖睇展覽，坐在樓梯上接吻的合照，並留言：「這是真實照片，而非訂婚相或AI結婚照……多謝所有祝福我們的朋友，事實卻是我倆沒有結婚。活在當下，我們都需要一些好消息，但（結婚）是假新聞，請大家小心。」

奇洛與Alexandra拍拖6年，甚少公開放閃，女方前年接受訪問，罕有談及男友，她大讚奇洛「有創意，為人善良，經常在創作方面給予靈感，並互相推動對方建立新路向」。事實上，出生於破碎家庭的奇洛，感情生活亦不如意，1990年跟Jennifer Syme拍拖，9年後女方懷孕，有傳她因濫藥導致嬰兒夭折，奇洛傷心過度，其後兩人分手，2001年Jennifer遇上車禍離世，奇洛當時正在趕拍《22世紀殺人網絡》，仍告假出席葬禮並為她扶靈。自此以後，奇洛一直獨身，直至遇上Alexandra，難怪粉絲都替他高興，期望二人能夠開花結果。

新片下月開畫

《不才專家》阿茲安薩里（Aziz Ansari）自編自導自演、奇洛跟《鬥戲影業》出爐艾美獎視帝薛夫洛根（Seth Rogen）及《嗜血嬌娃》金球獎視后吳珊卓（Sandra Oh）合演新片《Good Fortune》，將於10月17日在美國開畫，故事講述奇洛飾演天使，施法為阿茲與薛夫對調身分，好讓前者享受到後者的富裕生活。近期屢傳奇洛喜訊，難道是新片宣傳策略？