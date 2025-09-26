明報新聞網
娛樂

【娛樂場】Kiri T新歌《藍剔未必是壞習慣》 已讀不回聯想暗戀

【明報專訊】創作女歌手Kiri T（謝曉盈）選的歌名充滿個人特色，去年的《至少做一件離譜的事》成叱咤年度十大、又在Chill Club年度推介榜與金帆音樂獎獲獎，成為代表作，MV在YouTube的點播逾990萬。今年Kiri T先後推出了4首歌，包括《榮譽博士》、《哀傷和愛上算不算同音字》、《中暑傷風加失戀×2》及《藍剔未必是壞習慣》。

糾結情緒似暗戀與曖昧

《藍剔未必是壞習慣》由Kiri T作曲，陳廣杰填詞，Daniel Toh編曲及監製，是一首有關暗戀的歌曲，亦是繼《中暑傷風加失戀×2》後，以迎接新一段感情。

在通訊軟件中，如果對方「已讀」自己的信息，便會顯示「藍剔」。當你看到「藍剔」卻得不到回覆，「藍剔」便可能成為一個刺眼的存在；當你發現自己過分在意「藍剔」，可能也代表你過分在意這份落空。「藍剔」的「藍」，可以是憂傷的藍，也可以是朦朧的藍，雖然它象徵你沒有得到回覆，但也代表他的眼光曾經落在你的說話上，你與他曾經一起出現過在這裏，只是彼此之間還存在着不多不少、剛剛好的距離。

Kiri T認為「藍剔」不完全代表悲傷和負面，而是代表「你看過我的說話」、「我們不太近，也不太遠」的一種微妙又浪漫的存在。其新歌《藍剔未必是壞習慣》將這種「不清不楚」重新詮釋，在已讀不回的狀態中，找到一點的療癒空間，她說：「呢首歌嘅靈感，其實係源於我嘅成長時期，會有好多歌曲講暗戀，但近年就好少關於暗戀、曖昧嘅歌，一係就熱戀，一係就失戀，咁我就諗，不如我出一首暗戀嘅歌曲啦！然後發現暗戀嗰種「唔清唔楚」其實同被「藍剔」嘅感覺好似，有時候我同埋身邊嘅朋友，都會覺得喺通訊軟件入面睇到對方一直顯示「輸入中」，就會好心急想知道對方想同我講啲乜嘢、覆我乜嘢，或者當你發現被「藍剔」咗嘅時候，你會瘋狂喺度諗，點解明明睇咗我個message但係唔覆我，係咪逃避我？然後每隔一陣又開番個對話出嚟睇吓佢覆咗你未，呢個好糾結嘅情緒，就好似暗戀同埋曖昧咁！」

Kiri T又說：「但係我又覺得，如果處於一個暗戀嘅狀態，有時候『唔清唔楚』又未必係一件壞事喎！因為喺呢一個狀態下我唔需要擔心被拒絕，我可以幻想有好多種美好嘅結局！」

MV中7個Kiri T各自演戲

《至少做一件離譜的事》MV去年上架成話題， Kiri T在MV中戴上頭盔，坐在慢駛中的貨車車斗，彈着破舊的鋼琴，畫面令人難忘。今次《藍剔未必是壞習慣》又搞搞新意思，同一空間的畫面中出現7個Kiri T並各自演戲，有粉絲發現MV暗藏玄機，她過往MV的物件在畫面中出現，包括頭盔，還有衣櫥掛着清一色的白色上衣與牛仔褲。

相關字詞﹕藍剔未必是壞習慣 Kiri T

