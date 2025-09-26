明報新聞網
娛樂

古巨基構思簽虛擬歌手出道 新專輯邀跨世代音樂人合作

古巨基搞「盲聽歌王」幫新人 籲音樂路上給予蘇永康包容

【明報專訊】加入樂壇超過30年的古巨基一直熱愛音樂，歷年推出不少金曲，又參與內地綜藝節目，近年更於自家網上頻道製作音樂節目。為回饋樂壇培育新一代音樂人，有「古sir」之稱的他仿效近年歐、美、日流行的「虛擬歌手」，特別在他的網上節目選出兩名「盲聽歌王」，準備為他們出歌，並簽約出道，希望將此流行風氣帶來香港。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

古巨基（基仔）昨日以網上頻道「ChillGOOD TV」創辦人身分出席網上平台20周年慶祝活動，分享其創作源於疫情開始，覺得音樂在艱難時刻也可以陪伴大家。提到由他一手創辦的「ChillGOOD TV」，一直製作不同類型的節目，最近已累積接近42萬人訂閱，開心獲此成績。

選一男一女「盲聽歌王」

當中於新冠疫情期間製作的《Music Panda》，以音樂為主，繼早前舉行busking外，最近又推出節目《盲聽的歌聲》，將選出一男一女「盲聽歌王」，輔助他們踏出第一步。基仔說：「知道有些人好喜歡唱歌，但他們未必夠膽參加歌唱選秀比賽，所以『盲聽歌王』會以virtual singer（虛擬歌手）身分出現，我們則提供輔助和支援，為他們出歌和拍MV。」他稱虛擬歌手如有興趣加入樂壇，不排除跟他們簽約，但到時只會聽聲，不會見到歌手真身，現時歐美和日本也非常流行虛擬歌手，希望香港也開始接受。

早前基仔跟MIRROR成員姜濤及盧瀚霆旗下自家服裝品牌合作，他承認私底下協助他們做設計。至於音樂方面，不論是有否有唱片公司支持，還是獨立歌手，他都歡迎跟不同年代的音樂人合作，期待擦出火花。又預告正籌備新專輯，邀請從未合作過的唱作人寫歌，還會撮合一些新與舊的音樂製作人一起炮製新歌，進行跨代合作。目前部分歌曲已錄好，但專輯未定推出日期。

盼歌迷接受蘇永康

提到蘇永康原定在內地開演唱會，但被網民舉報多年前曾涉毒，結果導致演唱會取消，以及蘇永康擔任導師的無綫歌唱選秀節目《聲秀》亦在內地停播；蘇永康在網上發文就事件道歉。基仔聞言後一臉嚴肅，表示剛得知此事，「蘇永康都已經承認了（涉毒），而且已經是好多年前的事，希望喜歡聽蘇永康唱歌的朋友，能接受他繼續做好的音樂」。

蘇永康 ChillGOOD TV 虛擬歌手 古巨基

