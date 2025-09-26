沒被演唱會海報風波打擊自信 柳應廷要做「Jer神」送驚艷

製作費超支 堅持盡善盡美

相隔兩年再開個唱的Jer，自覺成熟不少，早前發生演唱會海報惹劣評事件，沒有打擊其自信，他說：「目標很清晰，知道要做什麼、想要什麼，今次個唱我在幕後製作上參與度很高，由概念、舞台、燈光及聲效等也有畀意見。」

Jer表示在舞台設計上最多堅持，追求盡善盡美，知道製作費預算超支，也跟公司周旋到底，「大家都有讓步，但我只容許刪減少少舞台煙花效果，服裝方面都想靚，希望做到似之前MIRROR隊友李駿傑演唱會的效果，他像《聖鬥士星矢》的天神一樣，好有型、脫俗。（你想做Jer神？）我都希望出場給大家驚艷」。

盼開巡演降低成本

Jer笑言與創作團隊天馬行空，開20場騷都未必能抵消製作費，被經理人花姐取笑整個團隊不能有第二次合作。問到肯不肯犧牲歌酬補貼超支？他笑說：「我有推銷變成一個巡迴演唱會，製作有更多用途，就可以降低成本，當然我都想作品帶到世界各地，可以跟更多樂迷分享。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com