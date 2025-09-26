明報新聞網
娛樂

《破．地獄》出戰奧斯卡爭最佳國際影片 衛詩雅：超乎想像 許冠文望感動更多觀眾

【明報專訊】黃子華、許冠文、衛詩雅及朱栢康主演電影《破．地獄》將代表香港角逐「第98屆奧斯卡最佳國際影片」。昨日「香港電影製片家協會」公布消息，稱是次推選，由2024年10月至2025年9月期間上映之所有香港電影中挑選，當中《破．地獄》佔大多數票當選。黃子華回應稱「破地獄」是香港獨特的儀式，希望去到奧斯卡可以引起更多人共鳴，對香港傳統文化有更大興趣。許冠文期待《破．地獄》打破地域界限，感動更多觀眾。

娛樂組

《破．地獄》於2024年11月在港上映，2025年4月推出加長版，港澳票房逾1.7億元，成為香港史上最高票房華語電影，亦是香港最高入場人次的港產片。《破．地獄》在香港電影金像獎共獲5個獎項，包括最佳編劇、最佳女主角、最佳男配角等。

陳茂賢感謝香港觀眾支持

昨日公布《破．地獄》代表香港出戰奧斯卡角逐最佳國際影片，身兼電影監製、導演及編劇的陳茂賢說：「很榮幸《破．地獄》獲選代表香港角逐奧斯卡金像獎最佳國際影片，我代表台前幕後每一位感謝業界及香港觀眾的支持，感激沿途有大家一起同行，成就這趟旅程上一道美麗的風景！」

衛詩雅憑《破．地獄》連奪多個影后獎，包括香港金像獎影后，她說：「剛收到這個好消息，非常鼓舞，實在超乎想像！《破．地獄》凝聚了整個團隊的心血，很榮幸自己也能參與其中，希望電影能走得愈來愈遠，觸動更多觀眾的心，破掉各自不同的地獄。」

黃子華望引起更多人共鳴

黃子華說：「破地獄係香港非常獨特嘅儀式，亦都係人類最終極嘅軌迹。去到奧斯卡，希望可以引起更多人嘅共鳴，同埋對香港傳統文化有更大嘅興趣。」許冠文說：「多謝香港和世界各地觀眾一齊參與呢趟電影旅程，希望《破．地獄》打破地域界限，感動到更多觀眾。」

《破．地獄》代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片被寄予厚望。台灣方面則選出鄒時擎執導的《左撇子女孩》爭獎，故事以獨特視角捕捉台灣夜市文化的生命力，講述單親母親帶兩名女兒遷居台北，並在夜市擺攤謀生，面對陌生城市與新生活挑戰，母女三人在適應的過程中，既掙扎於現實壓力，也在彼此依靠與牽絆中尋找家的歸屬感。

至於代表新加坡競逐的是導演楊修華的《默視錄》，此片曾入圍威尼斯影展的主競賽單元。

相關字詞﹕陳茂賢 衛詩雅 許冠文 黃子華 奧斯卡最佳國際影片 破．地獄

