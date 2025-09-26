明報新聞網
娛樂

合作舞台劇《大反枱日》 梁祖堯讚林日曦真暖男

林日曦梁祖堯首合作 《大反枱日》明年登場

【明報專訊】林日曦近日宣布明年1月演出舞台劇《大反枱日》，首次跟「舞台劇帝」梁祖堯合作，同劇還有胡麗英。

林：香港人最適合反枱

激發林日曦創作靈感是他前年於日本參加世界反枱大賽，當時獲第4名並接受電視台訪問，他說：「雖然我只係攞到第4名，畀3個日本人贏咗，但係他們氣勢麻麻哋，我覺得香港人先係全世界最適合反枱，隨街都見到啲人鬧交反面，大家都好好火。」問邀梁祖堯合作原因？他笑言覺得對方紅，想叨光與偷他的粉絲。

梁祖堯稱幾乎所有林日曦的作品也睇過，包括舞台劇與talk show，其中尤以《林日曦細聲講悲但真》最令他難忘。他一直想跟林日曦合作，盼擦出火花、刺激創作及開闊眼界，故獲對方邀請時感驚喜。他讚林日曦的筆觸獨特，「佢成日話自己內向、怕醜又有反社會人格，但其實佢內心同講出嚟嘅嘢都係一個暖男，會融化你，呢個反差好有趣」。他又稱從白只、韋羅莎、胡麗英等好友口中聽過林日曦要求高，但又讚他是好人。

由於林日曦在日本居住，早前梁祖堯、胡麗英及監製一行三人到日本拍攝宣傳海報。

帶「假貨」到日本拍海報

梁祖堯爆行程中趣事，由於他們帶同大量道具上機，包括假金鏈、金牌及一些仿真食物，金器全屬「假貨」，但因為始終是金屬，重量不輕，3人只好分別放在手提行李上機，最搞笑的是填寫入境申報表時，監製疑惑是否需要申報「攜帶黃金」，梁祖堯笑說：「當時引申出另一個擔憂，我哋會唔會被誤會帶住啲假金器入境日本作非法用途？萬一所有道具被扣查，咁就拍唔成，都唔知點算！」幸好最後只是虛驚一場。一連21場《大反枱日》於香港演藝學院演出，門票今日（26日）公開發售。

娛樂組

