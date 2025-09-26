明報新聞網
娛樂

38歲洪卓立重新出發當愛情絕緣體 長期服安眠藥導致時肥時瘦記憶力下降

洪卓立克服病魔復出開唱 狀態欠佳拒談感情

【明報專訊】入行18年的洪卓立，近年飽受健康問題困擾，曾經失聲、情緒病和間歇性癲癇，幸好經兩年治療已修復聲帶，亦憑藥物控制病情。今年他在音樂上重新出發，推出新歌之外，11月回歸香港開騷。目前單身的他以事業為先，拒絕媽咪安排相睇，求愛意欲不大，他說：「我覺得自己狀態唔好，就算有人追我都唔會理。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

近年主力內地發展的洪卓立（Ken）將於11月30日在港開騷，假麥花臣場館舉行《探索者》巡迴音樂會香港站，緊接英皇師弟妹曾傲棐和許靖韻個唱後開壓軸騷，地位受重視，他說：「咁啱啫！」除了籌備個唱，又準備推出今年第二首新歌。相隔多年再於港開騷，Ken表示心情緊張，心裏有恐懼關口，「很多新晉歌手我都無見過，樂壇環境完全不同了，我失聲後把聲有點改變，唱歌味道、質地未必一樣，不知歌迷是否喜歡？上網見到有後生網民問《彌敦道》是否我的作品，我沒有不開心，最少有一樣嘢令人記得，不是負面的事」。

重新學唱歌將聲帶「拗番直」

談到失聲經歷，Ken猶有餘悸，回憶4年前去內地拍攝一部網絡電影，角色無需大嗌，但無故開始聲沙，初初以為患感冒，稍休息就無事，不久後到東莞開騷已變爛聲，唯有厚住面皮降key去唱，一方面內心對觀眾感歉意，完騷後吞嚥有血腥味，察覺到問題嚴重，提出暫停之後的巡唱，幸得主辦方體諒，早前終於還清「歌債」，他說：「我去睇醫生照內窺，發覺聲帶變彎曲，兩邊聲帶開合不一樣，是永久性勞損，休息了半年，聽醫生吩咐不說話及不唱歌，但無好轉，我當時很不開心，打算不再唱歌轉做演員。」他稱多得陳柏宇打救，介紹很好的唱歌老師，幫他扭轉歌唱生涯危機，Ken笑說：「我曾經以為老師是騙子，因老師的方法將醫生的專業意見完全顛覆！不過反正沒什麼可再輸，就試一吓，老師要我不斷練聲，重新學唱歌，但好神奇，三個星期後把聲就回來，唱到『共鳴』，但有些音仍未能回復，去年做幾場巡迴演唱會，覺得有進步，老師幫我將變攣的聲帶『拗番直』。」

盼演唱會後慢慢減藥

Ken養聲期間曾被拍到變200磅肥仔，惹網民熱議，指他自暴自棄。他解釋當時勤於操大隻，「教練是操開健美先生的，他想我谷到好大隻再減磅，那段日子是我最勤奮階段，一星期操五六日，之後因分手新聞上鏡，當時未落磅，肌肉被脂肪和水包住，說起來似找藉口，有健身的朋友會明白」。不過他承認因患情緒病，誘發間歇性癲癇症，現在每日服食6粒藥及6粒以上安眠藥控制病情，藥物令他身形時肥時瘦，也影響記憶力下降，「確診癲癇症並不是遺傳，是腦部接受太多信息，又跟舞台強光、太專心、不夠瞓、壓力及情緒等有關。前幾年疫情封城，我困酒店隔離，每日就是飲食、打機、睇劇，但又要準備隨時開騷，精神好壓抑，最嚴重的時候，我經常在劇組宿舍『發羊吊』，記得有次新聞報道我從高處墮下，當時我以為自己中暑，後來回想應該是癲癇症發病」。Ken知道服食安眠藥對身體有害，但停藥會誘發癲癇症復發，所以他打算完成麥花臣個唱後才慢慢減藥。

稱患情緒病與失戀無關

Ken與拍拖年半的劉沛蘅分手後，愛情交白卷，問他患情緒病是否跟失戀有關？Ken肯定說：「無關係！」38歲的他表示以前重視愛情和家庭，現在就將事業排頭位，「健康都不理住，感情事更加不去想，我現在是什麼身世！覺得自己狀態不好，就算有人追都不會理」。他大爆媽媽想他脫單，經常催促他交朋友，又安排相睇，他笑說：「媽媽約相睇我無去，她每次見我在屋企休息，就叫我去溝女，不搞出『人命』就得。我入行以來對感情好認真，不拍散拖，不亂搞男女關係，我變了阿叔嘞！（擇偶條件？）以前識到靚女是bonus，最緊要孝順、善良、不吸煙，要頂到我。」

相關字詞﹕癲癇症 劉沛蘅 洪卓立

