娛樂

【開箱】《白日夢接夢》 瑪歌羅比走入隨意門自我救贖

【明報專訊】第30屆釜山國際電影節將於明天（26日）閉幕，獲邀擔任主競賽單元評審的《彈珠人生》美籍韓裔導演名田高梧，執導奇幻愛情片《白日夢接夢》（A Big Bold Beautiful Journey）上周四（18日）在港開畫，美國延後一天上映，爛番茄網站綜合133篇影評文章得分37%，首周末3日票房收350萬美元（約2730萬港元），全球累收亦不過800萬美元（約6240萬港元），以製作費4500萬美元（約3.51億港元）計算，回本恐有難度。

《Barbie芭比》瑪歌羅比與《企鵝》哥連費路（Colin Farrell）合演《白日夢接夢》，劇本出自《五腥級盛宴》薛夫列斯（Seth Reiss）手筆，跟本欄日前介紹《紐約暗煞》同樣入選荷李活「黑名單」（The Black List），即每年由電影公司高層投票選出最受歡迎或最具創意的原創劇本，但不一定是最佳或最賺錢，實在諷刺。電影講述兩個寂寞的單身男女：David（哥連費路飾）與Sarah（瑪歌羅比飾）在朋友婚禮上邂逅，一起經歷連場「春秋大夢」，時光倒流重新面對那些年的遺憾與抉擇，最終能否改寫過去，共創美好將來？

導演似拍舞台劇

電影片長109分鐘，故事簡單卻枝節複雜，由David獲邀出席友人婚禮說起，出門一刻已處處碰壁，首先座駕因非法停泊而遭扣押，然後天降暴雨，他只好按照街邊廣告指示，到附近租車趕路。《邋遢女郎》菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）與《索命書》奇雲格連（Kevin Kline）分別扮演古怪租車公司負責人，堅持要David選用指定GPS導航服務，他無奈接受並聽從《侍者》茱迪史密夫（Jodie Turner-Smith）聲演GPS指示，途中遇上夢中情人Sarah更一同踏上奇妙旅程，兩人走進類似《多啦A夢》的隨意門，輪流面對過去最難忘亦最難面對的傷痛時刻，上了人生最重要也最寶貴一課：學懂放下，因而釋懷。

哥連費路與瑪歌羅比戲中能否大團圓結局，留待觀眾自行揭曉，但可以肯定的是二人緣分匪淺，他倆擁有共通點包括曾拍DC超級英雄片，分別飾演反派企鵝和小丑女，亦憑《伊尼舍林的女妖》與《冰之驕女》角逐奧斯卡但不果，未知類似經歷是否造就兩者格外投契，瑪歌羅比拍攝《白日夢接夢》期間懷上導演老公湯艾克利（Tom Ackerley）身孕，戲中男友哥連費路每日為她親製健康三明治，非常體貼。

導演名田高梧處理《白日夢接夢》的手法，與其說是拍電影，其實更像舞台劇，每個「夢境」都是一齣獨幕劇（當中包括一場歌舞劇），加上對比強烈的燈光效果、演員刻意誇張的表情，藉以營造超越現實的夢幻感覺，觀眾接受與否則見仁見智。

久石讓配樂加分

值得一提的是，《白日夢接夢》請來日本動畫大師宮崎駿的御用作曲家久石讓負責配樂，為電影增添夢幻氛圍，同時採用經典金曲如《But Beautiful》及《Let's Dream In The Moonlight》等，突顯懷舊色彩，結尾用上1980年老歌《Let My Love Open The Door》為全片寫下圓滿句號，更是神來之筆。

上映日期：9月18日

相關字詞﹕久石讓 茱迪史密夫 奇雲格連 菲比布烈治 哥連費路 名田高梧 瑪歌羅比 白日夢接夢 開箱

