娛樂

《暴君的廚師》蟬聯Netflix收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布9月15至21日一周收視，屢破紀錄的《Kpop獵魔女團》終於退位讓賢，以2120萬觀看次數稍遜於《烏龍巴黎夢》（2180萬），未能蟬聯英語電影收視榜首，後者亦是上周最多人收看的影視節目；《救參96小時》里安納遜（Liam Neeson）主演動作片《疾凍救援：復仇》新上榜以760萬排第三名，值得一提的是，此片並未在香港Netflix上架，本地觀眾可以透過另一串流平台Prime Video收看。

非英語電影以德國片佔優，《未定嫁期》新上榜即以720萬觀看次數稱冠，《危情島墜》（270萬）亦排第三，印度愛情片《星語戀曲》（480萬）夾在中間。《星期三》第2季以720萬觀看次數重奪英語節目收視榜首，首季繼續留在第9位；《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）與《心計》祖狄羅（Jude Law）合演新劇《黑兔》初上榜，跟《暗黑美顏2》同樣錄得660萬觀看次數並列亞軍。

《歡迎來到王之國》潤娥與《名校的階梯》李彩玟主演韓劇《暴君的廚師》叫好叫座，韓國有線頻道tvN周日（21日）播第10集收視15.7%再創新高之餘，Netflix亦錄得650萬觀看次數，蟬聯非英語節目榜首，隨着本周末將播最後兩集，結局有望推高收視，成為三連冠。西班牙懸疑劇《紙房子》班底新作《億萬地堡》新上榜以370萬觀看次數排名亞軍，來自墨西哥的《少女之死》（310萬）躋身三甲。

相關字詞﹕星期三2 億萬地堡 黑兔 未定嫁期 烏龍巴黎夢 Netflix收視 暴君的廚師

