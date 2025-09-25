明報新聞網
娛樂

《八部半》歌狄亞嘉汀娜離世 享年87歲

【明報專訊】曾跟意大利名導維斯康堤（Luchino Visconti）及費里尼（Federico Fellini）合作多部經典電影如《氣蓋山河》和《八部半》的歌狄亞嘉汀娜（Claudia Cardinale），前日在巴黎附近城市內穆爾離世，享年87歲。她的經理人向法新社證實死訊，但未有透露死因，僅稱「無論作為女性或藝術家，她都為世人留下自由和啟發女性的貢獻」，又指她的家人一直陪伴病榻，至於喪禮舉行時間及地點尚未確定。

歌狄亞嘉汀娜1938年在突尼斯出世及長大，父母是西西里人，她懂英語、法語、阿拉伯語和西西里方言，16歲參加選美贏得「突尼斯最美麗的意大利女孩」稱號，獲邀出席威尼斯影展即受到不少電影製作人青睞，1958年在奧馬沙里夫（Omar Sharif）主演《Goha》一鳴驚人，60年代已憑《氣蓋山河》、《八部半》及《良宵花弄月》等躋身國際巨星之列。歌狄亞從影65年不言退，1993年獲威尼斯影展頒發榮譽金獅獎，2002年再獲柏林影展榮譽金熊獎，表揚她在歐洲影壇的傑出成就，遺作是2022年上映《The Island of Forgiveness》。

私生活方面，正當歌狄亞事業準備起飛之際，有傳她遭製片人性侵並懷有骨肉，一手發掘她的《魔宮傳奇》監製Franco Cristaldi安排她到倫敦秘密產子Patrick，並交由歌狄亞父母撫養，直至兒子19歲後才知母親是著名演員。事後她接受法國媒體訪問，強調是為育兒才繼續拍戲，「即使面對社會巨大壓力，我仍堅持生孩子」；1979年再為《新警探時代》導演Pasquale Squitieri誕下女兒Claudia。

歌狄亞亦是影壇著名女權分子，1999年起擔任聯合國教科文組織婦女權益親善大使。

相關字詞﹕八部半 費里尼 維斯康堤 歌狄亞嘉汀娜

