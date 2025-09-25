梁朝偉再訪釜山 未提新片裸露戲 自爆拍《Silent Friend》愛向樹木送抱

記者：蘇珮欣

2022年獲釜山影展頒發「年度亞洲人獎」的梁朝偉，相隔3年舊地重遊，主演新片《Silent Friend》一連兩日在釜山放映，他跟導演伊迪高安怡迪先出席映後分享會，昨日再亮相戶外座談會。韓媒指一身休閒打扮的梁朝偉甫現身即獲全場影迷歡呼，他亦輕聲說「謝謝」，又向台下影迷派心心，表現親民。

拒趕昆蟲獲讚隨和

對於再訪釜山，梁朝偉大讚當地愈來愈靚又乾淨，「很開心，有這麼多韓國觀眾支持，我第一次到釜山是1997年，如今變化很大」，他又表示過去參演不同國家及地區電影，首次接拍歐洲片《Silent Friend》希望把它帶到釜山。其間發生一段小插曲：活動主持人表示有隻昆蟲飛近梁朝偉，打算伸手驅趕，朝偉大方說不介意，獲讚隨和。

《Silent Friend》以德國中世紀大學城植物園中心的一棵古老銀杏樹為核心，這棵樹正是片名所指「沉默的朋友」，百年來靜靜地見證周遭變遷。梁朝偉指新片講述人與大自然關係，探討兩者連結，「電影改變我對世界的看法，以前我在（香港）山頂跑步時看到樹，只覺得它是一棵植物，現在覺得樹有生命，十分神奇」。他又透露為了演繹神經科學家角色，花了5至6個月時間準備，閱讀許多相關書籍，他說：「我到訪多間大學，與神經科學家交流，又讀了很多哲學書，其中一本關於植物的智慧，看罷覺得植物也有智慧，人類與植物是平等的。」提到角色對白不多，他笑言：「我平時也不多說話，（保持沉默的）演技沒有困難。」鑽研角色心境後，對他有了自信，表情可不靠對白呈現。

梁朝偉接到《Silent Friend》劇本後，翻看伊迪高安怡迪執導前作《夢鹿情緣》和《The Story of My Wife 》，隨即成為她的粉絲，「我很欣賞她，感謝她給我這角色。合作後彼此結成好友，她也像老師，讓我學懂更多」。他表示首次透過ZOOM跟導演見面，已覺對方真誠又有學識，「她很清楚要拍什麼，我接戲最看重的不是劇本，而是人」。

杜琪峯缺席對談會

談到拍攝趣事，梁朝偉稱在歐洲取景時，現場很安靜，感覺舒服，因此拍攝期間經常到公園散步。當主持人提到朝偉跟戲中角色相似，他笑說：「平時在郊外看到樹木，都會擁抱它們。」導演大讚朝偉表現，「他表現出超越對白的演技，擺脫以動作或語言等方式，傳遞重要的感覺」，又指他對台前幕後都很尊重，坦言今次合作是「一次內心溫暖的經驗」。

另一方面，香港導演杜琪峯原定今天（25日）亮相釜山影展，跟《密陽》韓國導演李滄東一起出席對談活動，但因超強颱風樺加沙襲港，令他無法如期啓程，被迫取消相關活動。不過，杜琪峯執導《黑社會》如期今日放映。