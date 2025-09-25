許靖韻自爆多人追 隨時閃婚

問到感情方面是否同樣成長？32歲許靖韻掩嘴甜笑，承認現在感情狀態很好，有追求者送花和首飾，不過仍未選定，「我不喜歡拍散拖，仍未找到對的人，日後待感情穩定，訂婚才公開。現在偏向找成熟型，希望是專業人士，因為生活較穩定可以爭取時間相處」。她自覺將來有機會閃婚，因與初戀情人認識兩星期便拍拖，笑言現在求愛心態不變，只要對方合適便一撻即着，反而認識太久未必有衝動，「我不心急嫁人，同年紀的朋友大部分仍是單身，個個謹慎擇偶，一直覺得30歲結婚是最好年華，現在過了30歲，覺得可以慢慢來」。

許靖韻近年北上發展，密密開騷掙錢，已擁兩物業，是圈中小富婆，透露每月花3萬元供樓，壓力不小，同時成為她的動力，更有雄心一年內為家人換樓，「我讀大學時，媽媽已經想換較大的單位，目標以樓換樓方式，在荃灣區物色4房單位，讓家人住得舒適」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

