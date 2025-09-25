「FING小組」團綜夜繽紛 楊樂文陳瑞輝玩飄移嗌爽

楊樂文難忘駕駛別人戰車挑戰速度和飄移技術，激發大家鬥心，可惜AK未有參與；陳瑞輝稱可放肆駕車，感覺很爽。4子表示在真正道路上，擁良好駕駛態度，即使被人撩也不會跟人鬥車，緊記奉公守法。AK稱享受車廂有私人空間，「回家路上如果可以一邊駕車一邊聽歌，有另一個樂趣，是『流動me time空間』」。

「FING小組」今次拍節目有不同體驗且大開眼界，透露於夜場欣賞較為特別的騷，又見識很特別的人物，強調符合電視尺度標準。他們表示拍攝地點和路線較偏遠，包括維港中心和上山等，還被要求完成遊戲才可食飯。4子稱團綜算「半自肥」，「難得去人流旺的地方『掃街』，食魚蛋、燒賣以外的特色小食，又乘機到獲社交平台推介的火鍋店，好開心」。

AK認為香港年輕人大多數屬「夜鬼」偏晚睡，王智德覺得晚上是放鬆時間，可以煲劇、食消夜。楊樂文會在晚上做家務，養3隻愛貓的他喜歡「吸」貓，索完一隻又一隻，一晚索10多次才肯睡。陳瑞輝除做家務，還會看電視、打機及食消夜。

