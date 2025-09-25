為23年前涉毒公開道歉 蘇永康：沒有一天忘記犯的錯

蘇永康前晚於社交平台發文公開道歉，寫道︰「請讓我衷心地再說一聲對不起！為了我在23年前犯下的錯誤，最近又再次佔用了部分公共資源，在我的錯誤上花費了大家的心神，對不起！我深深明白錯誤的污點是永不能磨滅的，在過往的23年裏，我沒有一天忘記我犯的錯，我未曾企圖忘記它，反而常常想起它，以提醒自己往後要好好地走好人生的每一步，同時也希望大衆藉着我的錯及後果，自省人生不能從來，要謹言慎行！所以在這23年來我不斷努力地重塑我的人生，在兒子、丈夫、爸爸的身分上竭盡所能，我更加明白每個人都必須為社會做貢獻，更何况犯過錯誤的人，所以23年來我一直盡我的綿力回饋社會，這些年在這方面做了些什麼我就不多說了，因為這是我應該做的！在往後的日子我會繼續努力實現先賢口中『知錯能改，善莫大焉』的訓誨！說這些不是為了希冀我的污點被磨滅，只希望它會在我的努力下漸漸褪色……變色……最後變成一道帶鼓勵的疤痕。最後，再次對所有人說一聲：對不起！」蘇永康太太Anita留言支持︰「老公，加油！我和最愛惜你的家人和朋友永遠在你身邊支持你！」好友梁漢文、陳敏之、鍾舒漫、劉浩龍和郭偉亮等留言鼓勵。

娛樂組