汪明荃西貢豪宅花園遭塌樹橫插 陳家樂寓所再現「噴水池」

陳家樂的寓所同受颱風影響水浸，繼兩年前在超強颱風「蘇拉」侵襲下變「室內噴水池」，前晚歷史重演。他在社交平台上載窗邊滲水短片說︰「今次醒水，每30分鐘去睇一睇，發現得早。大家小心！」他與太太連詩雅努力防水，不過雨水仍不停從窗邊隙湧入，之後他更新情况稱「室內噴水池」再現，透露以毛巾、膠袋堵塞漏洞，又放置水桶接水，仍難阻雨水入屋，無奈表示：「頂唔順。」

顏米羔演唱會延期

顏米羔原定昨晚起一連3日在西九文化區自由空間大盒舉行《keepGOing音樂之旅》演唱會，宣布昨晚「特別內部場」延期至9月26日下午3時，未能出席補場觀眾可安排退款。大會同時公開發售9月26日場次門票。顏米羔表示︰「在此，再次為演唱會延期帶來的不便，向受影響的觀眾表達深切誠摯的歉意，感謝各位的諒解。」舞台劇《笨蕉大劇院》亦宣布昨晚演出取消，延期至10月7日下午8時補場，受影響觀眾必須填寫「補場或退款申請表格（9月24日場次）」。

娛樂組