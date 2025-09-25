明報新聞網
娛樂

林欣彤直播崩潰求救：有人想殺我 經理人稱颱風影響滯英致情緒激動

【明報專訊】35歲歌手林欣彤近年鮮有公開露面，昨日凌晨突然在社交平台直播30秒，情緒激動連聲說有人想殺她，叫大家save條片，崩潰說：「我死咗唔緊要，你認住邊個係殺人兇手！」其間影到一個男人及身處的醫院環境，短片在網上瘋傳，情况令人擔心。她的經理人透露林欣彤目前身在英國，受颱風影響未能回港，擔心媽媽及愛犬，情緒激動被安排入醫院急症室，目前安全，直播時表現激動可能因醒來不知身在何處所致。

娛樂組

林欣彤昨日凌晨突然於社交平台直播30秒，其間情緒激動、高聲呼救，「其實佢出咗意外，佢叫……因為我喺靈裏面，我聽到佢做緊乜㗎。得番我哋兩個人知道，得番我哋兩個人知道！總之呢段片你哋save咗佢，呢段片你哋save咗佢，如果有咩事，我死咗唔緊要，我死咗唔緊要，我死咗唔緊要，你認住邊個係殺人兇手！認住佢，認住邊個係殺人兇手，認住佢，佢想殺死我，你想殺死我，你想殺死我……」

林欣彤說話時聲嘶力竭及不停喘氣，並拍攝一名身穿深色外套，身形高大及留有鬍鬚的男子，再拍身處的環境。該名男子獨坐在房間角落，一時皺眉閉眼，一時望着林欣彤並示意她冷靜說：「Calm down，calm down，OK呀，OK呀，放心放心！」另有一把女聲同時問：「What are you doing？」直播隨即中斷。大批網民留言關注林欣彤安危，希望她報平安。

片中鬍鬚男是教會人

短片中，林欣彤疑身處外地的醫院，現場皆為外籍人士。有網民稱林欣彤到了英國，原定本周末參與教會舉行的音樂會。林欣彤的經理人回覆傳媒表示多謝大家關心，林欣彤現時情况安全，在英國出席教會分享會，完成後打算回港，因颱風航班取消，她因擔心媽媽及愛犬，未能上機回港情緒激動，牧師安排她入醫院急症室治療，讓她冷靜。

林欣彤經理人稱片中男子是當地教會的人，牧師夫婦都在醫院。問到林欣彤激動稱該男子會殺她，經理人表示可能林欣彤在醫院睡醒時，突然不知道身在何處及發生什麼事，並稱林欣彤何時回港要待當地醫生看她後的情况。

兩年前稱擺脫情緒病

林欣彤2010年參加無綫歌唱比賽節目《超級巨聲2》奪冠入行，一夜爆紅，被封「小巨肺」，歌唱事業發展順利，不過之後因壓力患情緒病及失聲，曾透露病情嚴重時，進食都沒有氣力，要家人協助，事業幾乎停頓。她兩年前在社交平台發文透露已康復，寫道：「我終於徹底擺脫情緒病藥了，好像有差不多10年了！處於黑暗，已經很久很久，一直只靠暗弱的一點光生存，直到那一點光都消失了，絕望了嗎。我已盡全力了，是我不值得上天眷顧嗎？不，是上天知道，我有自己發光的能力，不止可以在黑暗中照亮自己，我還希望照亮身邊的人和物。」

