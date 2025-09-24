【開箱】《醜婦》 批判人性黑暗 探討外貌歧視

低成本製作 調查母親死亡真相

《醜婦》講述任永奎（權海驍飾）天生失明，卻是韓國知名工藝大師，能刻製出世上最精緻的印章，堪稱國寶級人物。他接受電視台紀錄片節目訪問時，獨力養大的兒子任東煥（朴正民飾）接到警察來電，聲稱發現他已失蹤40年的母親鄭英熙（申鉉彬飾）骸骨。東煥其後遇見母親的親友、舊鄰居及舊同事，皆強調其母很醜，卻對她生前所發生的事含糊其辭。東煥開始跟從紀錄片監製（韓智賢飾）尋找母親身世及死亡之謎。

根據韓媒資料，《醜婦》製作費約2億韓圜（約110萬港元），拍攝時間僅兩星期，總共拍攝13場戲，工作人員約20人，男主角朴正民不收片酬演出，如獨立電影的製作規模，卻非常成功。《醜婦》本月11日在韓國開畫，截至18日，累計46.7萬入場人次，進帳48.4億韓圜（約2700萬港元），超過收支平衡點30萬觀影人次。電影版權亦已售往全球157個國家及地區，此片口碑亦佳，早前參加多倫多影展，獲讚電影主題鮮明，從頭到尾集中在一名女性的外表，諷刺人類從古至今愛以貌取人。

延尚昊的電影經常突顯人性醜惡，今次戲中角色各有醜惡「面貌」，譬如紀錄片監製為了拍出話題作，明知對死者鄭英熙不敬，亦明知東煥不滿，仍堅持追訪英熙的故事，甚至偷拍受訪者。英熙親姊等親友與東煥一家從不聯絡，卻突然在英熙喪禮出現，目的只是想說英熙父母留下的遺產，不打算分給東煥一家；還有英熙的人面獸心上司、恩將仇報的同事、取笑他人的街坊等，莫不展現醜惡一面。

《醜婦》揭開英熙死亡真相的方式十分有趣，透過東煥跟着紀錄片監製的5次採訪，逐步揭露英熙生前點滴；她因自小長得醜，被家人嫌棄，因而離家出走。長大後在製衣廠工作，因忙到沒時間如廁而失禁，自此被稱「屎八怪」。英熙得悉女同事被工廠老闆（林成宰飾）性侵，為對方出頭，公開老闆惡行，卻換來受害者責怪，慘被公司炒魷，還遭老闆派人毒打，就連丈夫也不支持她。片中一直不見英熙廬山真貌，全程只拍她的背影或下身，其他人一直反覆說英熙長得很醜，卻沒有具體說出何種醜陋，令觀眾十分好奇她的真面目，到底有多醜？最後公開了英熙的照片，正好讓觀眾反思，對別人的外貌存有成見，以及用既定觀念來評價別人是多麼可怕和殘忍。當中最諷刺是英熙丈夫永奎失明，根本看不到妻子容貌，反而最在意對她外表的評價。其實英熙是永奎第一個印章客人，兩情相悅火速結婚。街坊卻一直戲弄永奎說「英熙是大美人，真的羨煞旁人」；直到永奎從朋友口中得悉真相，為了不再被人歧視而殺害英熙，揭開死亡真相。

朴正民表現佳 有力問鼎影帝

朴正民戲中一人分飾兩角，分別扮演東煥及年輕的永奎，表現非常好，在追蹤真相過程中經常感到煩躁，引起觀眾共鳴。電影尾聲，朴正民化身永奎殺妻，內心戲讓人毛骨悚然。東煥選擇埋沒母親的死亡真相，全為了保護父親的名譽與生計，兩個角色他皆發揮得很好，有望憑《醜婦》挑戰影帝殊榮。

上映日期：9月18日