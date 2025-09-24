明報新聞網
娛樂

「妙麗」愛瑪屈臣非常懷念演戲 闊別大銀幕7年 抗拒宣傳電影

【明報專訊】英國作家羅琳（J.K.Rowling）的暢銷小說《哈利波特》重新拍攝，但由電影改為劇集，原著電影中扮演妙麗的愛瑪屈臣（Emma Watson），已7年沒正式拍戲，除了在牛津大學攻讀碩士課程之外，對上一次見報已是今年7月因超速駕駛扣滿分遭停牌。愛瑪早前接受電影雜誌《Hollywood Authentic》訪問，稱非常懷念演戲，卻抗拒隨之而來的演員職責，譬如宣傳電影，「讓我感到心靈枯竭」。

現年35歲的愛瑪屈臣10歲開始演戲，一連拍了8部《哈利波特》小說改編的電影，紅遍全球，其餘擔正的《閃閃靚賊》、《挪亞：滅世啓示》、《圓美圈套》及《美女與野獸》俱掀起話題或有亮麗票房成績。不過2019年上映的《小婦人》之後，她開始暫別幕前，至今已7年沒拍過長篇電影，專注於學習及自我挑戰。向來是高材生的愛瑪，自美國常春藤名校布朗大學畢業後，兩年前入讀牛津大學創意寫作碩士課程，對上一次有關她的消息已數到今年7月，涉嫌超速駕駛扣滿分遭「釘牌」及罰款。

其實愛瑪屈臣從未脫離影壇，今年5月及本月初先後亮相康城及威尼斯影展；在康城的時候，更接受了電影雜誌《Hollywood Authentic》訪問，內容日前曝光，包括攝影師Greg Williams拍下她打匹克球的風姿。她稱目前是人生中最快樂和健康的時刻，「我很好，一直在努力工作，正在做一件從未做過的事，但我不想說是什麼，因為一旦說了，人們就會問『什麼時候會完成？進度如何？』所以我只說正在探索一個全新的領域」。

愛瑪屈臣在訪問中提到今年在康城影展看了戴丹兄弟（Dardenne brothers）執導的《半熟媽媽》，再次跟衆多影癡在同一戲院看電影，感受那氛圍，成為社群中的一分子，「即使現在沒有任何作品，但仍然覺得自己屬於這個社群，並希望保持聯繫。能夠不為宣傳或銷售作品而參加影展，純粹地與人交流、欣賞他人的作品，這才是我的目標」。她又讚片中女演員Janaina Halloy表現出色。

對於闊別大銀幕多時是否懷念演戲，愛瑪屈臣自言身為演員在某方面來說如中了頭獎，但比起演戲，演員更大部分時間需要宣傳與銷售作品，「坦白說，我不懷念推銷作品，讓我感到心靈枯竭。但我非常懷念運用我的技能，也懷念藝術本身。拍戲時排練時間很短，但一旦開機，那種全情投入、忘卻一切的感覺，就像冥想一樣深刻，我非常懷念；但我不懷念壓力，最近和朋友做了一個小型舞台劇，沒對外公開的，都覺得壓力好大，我不懷念這部分」。

新「哈利波特」讓路樂壇天后

愛瑪屈臣表示也考慮過幕後工作，「人生最重要的是家庭與朋友，我曾經太拼命工作，導致生活失去重心。我需要回去重建基礎，讓其他事物有成長空間，否則就會陷入一種瘋狂狀態，不斷從一個項目跳到下一個，害怕中間的空白，然後發現生活沒有節奏」。

另一方面，《哈利波特》劇集版已經開鏡，並選定多明尼麥洛林（Dominic McLaughlin）扮演哈利波特，現仍在趕拍中；多明尼主演的新片《Grow》原定下月3日在美國公映，但樂壇天后Taylor Swift宣傳新專輯的電影《Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl》忽然公布同日開畫，而且來勢洶洶，首日預售已進帳1500萬美元（約1.17億港元），《Grow》成為同檔率先打退堂鼓的新片，宣布將延後到下月17日上映。

