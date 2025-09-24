曾傲棐自爆「嚴重社恐」 處男騷挑戰爛gag𧨾粉絲

拒騷肌 寧賣才藝

同門師姐許靖韻和師兄洪卓立緊接他在同一場館開騷，會否擔心互搶生意？曾傲棐笑問：「個問題係咪陰我？」他稱不擔心，認為大家有不同特質，盼觀眾3場騷都支持，「我打頭陣開騷，未有比較，壓力相對減少，搭完舞台可以提早踩台綵排，反而擔心自己的舞台佈置太多，拆布景遲交台影響許靖韻」。

曾傲棐透露騷前會再出新歌，演唱會一半唱自己歌，另一半揀別人的歌，反映自己不同面向。會否騷肌？他笑言一定會操肌，但不會騷出來，獻醜不如藏拙，市面已有很多身形健碩的男歌手，寧做擅長的事，例如彈結他。

曾傲棐自爆有嚴重社交恐懼症，怕傾電話，待儲夠勇氣才致電邀請恩師張敬軒看演唱會，今次開騷面對大班觀眾很大挑戰，「我打算多唱歌、少說話，到時有社恐焦慮就唱歌掩蓋，感覺舒服才說話，平時都有滔滔不絕的時候，仲識講爛gag，可以嘗試講爛gag𧨾觀眾，最驚觀眾唔識笑，不過平時我跟同事講笑話，同事都有反應」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

