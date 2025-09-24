暴風前趕赴上海 容祖兒登機受阻嚇到胃痛

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」襲港，容祖兒前日要飛上海，接載她的車途中遇上交通擠塞，幸好最後獲家人協助抵達機場，但趕不及原來的班次，幾經辛苦才撲到其他航班機位，上機後猶有餘悸，稱「樺加沙」帶給她美好回憶。她昨日在社交平台貼出在機艙的照片，寫道：「暴風前夕，大家嚴陣以待，今（前）天下午出發到機場，卻剛好碰上附近撞車，我的車子在離家5分鐘的路程塞了差不多一個小時，最後來不及接我，要感激家人，他們剛好從另外一條路回家，媽媽（love you）把我安全送到機場後，當時已經趕不及我原來的班次。」她稱平時不會這麼緊張，因颱風將至有很多未知之數，要等候補機會，聽聞大部分航班取消，她立定決心：「就算坐貨機也要今（前）晚飛抵上海，在等公布結果之際，我又上網碰碰運氣，發現了一個別的航班唯一一個機位，我二話不說先把它拿下來，當下安心了，上機後猶有餘悸，嚇到胃痛，這也是『樺加沙』給我的美好回憶，總之希望大家明（今）天一切小心保重。」她最後提到有工程師忠告：「這次颱風橫切面太大，持續時間較長，務必留在室內不要外出！建議：根據帕斯卡定律與阻尼原理：即使關好所有窗，單位內所有門（睡房門、廚房門、廁所門）都要關上，不要怕開關門麻煩。空間愈分隔得細，愈不易被吹爆窗。把門都關上，任何門關上。」