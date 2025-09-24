明報新聞網
娛樂

「潔癖怪」吳海昕碗碟放雪櫃 凌文龍拍劇喪跑險虛脫

【明報專訊】吳海昕和凌文龍昨日出席港台劇《保監有道》啟播禮，兩人劇中飾演執法人員，有不少追捕疑犯戲，難忘在香港仔海邊連日暴曬拍喪跑戲。曬黑了的凌文龍說拍完數天後有虛脫感覺，吳海昕稱該劇連番遇8號風球及黑雨，影響拍攝受阻延期，估不到連宣傳都遇上超級颱風「樺加沙」，幸好趕及掛8號風球前舉行，凌文龍笑說：「呢套劇好當風。」

凌封吳金舌頭

凌文龍表示已做好打風超前部署，購入一些杯麵，「懶入廚的話，攞個杯麵冲水就可醫肚」。吳海昕自爆嚴重潔癖及少少強迫症，不容許雪櫃儲存食物，打風買三文治和罐頭餅乾，「我個雪櫃主要裝碗碟，可以低溫消毒，感覺家居整潔一點，朋友家訪都要自備紙杯紙碟，又習慣邊食邊洗碗，是個生活怪癖，所以有些人擔心我打風會出現生命危險」。男友可接受這個怪癖？吳海昕說：「我沒有男朋友，其實我生活幾平衡，有時食得慳，有時出街好捨得食」。凌文龍撐吳海昕對飲食有要求，為對方冠以金舌頭外號，開工靠她搵美食。

吳海昕將赴美國逗留一個月考普拉提運動教練牌，之前在香港考獲器械普拉提運動教練牌，方便等拍戲時可經營副業。凌文龍忙演藝學院教班，並準備為兩個舞台劇分別擔任導演、演員，去年到法國深造戲劇，正計劃去瑞士上戲劇深造課程，感受歐洲藝術文化發展。吳海昕早前被指疑違反行規，跳過中介私下接工作，被轟誠信破產，她說：「件事已過很長時間，公司已回應，我不多談了。」

記者：鍾一虹

