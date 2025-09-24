陳卓賢出冧爆情歌 稱不心急找伴 鄧麗欣爆男友獲粉絲邀合照感尷尬

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳卓賢感謝粉絲打風前也來支持，知道有粉絲由澳門遠道而來，希望大家注意安全及做防禦措施，透露本身很愛吃，所以家中已囤積很多食物，不需添購。他今日推出冧爆情歌《給千億顆星選中的二人》撞正打風，希望能成為大家留家避風的娛樂，盼有助提高點擊率，「新歌沒有加入自己的戀愛經歷，反而代入別人遇到命中注定對象的心態，希望大家20年後聽這首歌，能喚醒甜蜜回憶」。問到是否也想遇到命中注定的另一半？陳卓賢說：「現在平常心，不心急搵這個人，將來這個人出現，不會拒絕或抗拒。」

陳打風留家度明年發展大計

陳卓賢榮幸邀得曾任MV導演的演唱會監製莊少榮出山為他拍新歌MV，「我們相隔5年再合作，十分期待，希望他不要太早退休，讓我們可以再有機會合作」。他預告已完成下一首歌的創作，題材關於自身經歷和人生觀，描寫遇上徬徨無助的時候，如何找回信心，是送給自己的歌，「入行7年，其實最初不適應，經歷迷失期，好彩有很多人寵愛和支持，他朝一日若再遇迷失無助和徬徨，會聽這首歌」。他透露趁打風留家，撰寫明年開個唱、出新碟的計劃書。問到會否攻啟德主場館開騷？他認為場地大小不是問題，最緊要演出開心，又期待舉行粉絲見面祭，因為近期與粉絲見面不多。

鄧被自己「老鼠仔」嚇親

鄧麗欣剛完成澳門演唱會即趕回港開工，欠缺休息的她笑言所有事情都未消化，像夢一場，不過密密有工作是開心事，下星期到新加坡參演音樂節，打風期間留家休息和做準備，「第一次參加音樂節，表演性質與氛圍跟演唱會不同，沒有舞蹈員，自己獨撐舞台40分鐘，要想一想如何跳唱《派對動物》更好看」。她在澳門騷大曬操練成果，手臂練出「老鼠仔」，表示看到自己的肌肉照片有點嚇倒，但感安慰，「操練過程不算地獄式，汲取以往經歷，找到適合方式，改變飲食習慣，以前有段時間食素，現在會食白肉、米飯和蔬菜，食完有付出，沒有內疚感」。她稱男友飲食同樣節制，生活上互相鼓勵，「我們很無聊，每日會互傳相片分享餐單，雖然工作叫外賣，但食得健康，有時我都跟他的餐單，互相鞭策。（你哋好夾？）這方面都OK，會一齊健身運動」。

跟男友計劃帶雙方家長旅行

鄧麗欣透露已相約男友年底一起去熱帶地方旅行，表示對方不介意她著性感泳裝，之前在社交平台貼蜜桃臀靚相，都是男友揸機拍照，今次旅程研究能否偕雙方家人同行，「帶家人旅行難度好高，要夾一夾，不過男友本身孝順，願意陪伴長輩，佢剛陪我媽媽去澳門睇我做騷」。

問到鄧母是否很滿意這個未來女婿？鄧麗欣笑說：「等我問吓媽咪先。」她大爆男友在演唱會上被粉絲邀合照，因對方沒有這方面經歷，感到尷尬而拒絕，「我覺得好搞笑，好奇對方到底係認出佢係我男友，還是認錯佢係韓星Rain或李秉憲？希望被拒絕合照的粉絲不要介意」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com