【開箱】《雙墳》 嫲嫲復仇記 又關孔子事

【明報專訊】上月29日在影視串流平台Netflix上架的西班牙語劇《雙墳》（Two Graves），講述祖母對孫女失蹤兩年耿耿於懷，查出真相的過程中被憤怒蓋過理智，造成難以挽回的悲劇；片末字幕出現「子欲復仇，當挖雙墳」，稱語出孔子，並為該劇點題；然而，孔子真有說過此話？

兩少女一死一失蹤

《雙墳》講述西班牙小鎮少女薇洛尼卡與瑪塔參加節慶活動後失蹤，後者屍體其後在海上尋回，疑被姦殺，但薇洛尼卡生死未卜，警方茫無頭緒，對誰是殺害瑪塔的真兇亦一籌莫展。兩年後，薇洛尼卡的祖母伊莎貝對孫女下落不明仍耿耿於懷，決定私下展開調查。一方面聯絡瑪塔的黑幫大佬父親拉菲交換情報，分頭調查。當得悉當日最後看到薇洛尼卡與瑪塔的青年侯納斯獲釋，決定向他打聽，只知道兩人當時在半山下車。

伊莎貝其後從蛛絲馬迹中得悉跟她學鋼琴的學生貝特蘭，與事件有關，並在嚴刑逼供下，知道薇洛尼卡經貝特蘭介紹參與援交工作；就在貝特蘭詆毁薇洛尼卡的瞬間，伊莎貝在盛怒之下殺害對方，並告訴拉菲，事件與電視台知名主持人卡洛斯有關。然而當細孫女璐裴難抵壓力自殺後，伊莎貝的兒子安東尼歐才坦白女兒薇洛尼卡尚在人間，而且是誤殺瑪塔的真兇，安東尼歐因害怕凶殘的拉菲對女兒不利，才會安排薇洛尼卡人間蒸發的假象。

《雙墳》只有3集，而且加起來不過138分鐘，跟普通一部電影的長度相若，其實沒必要拆開3集，阻礙了節奏，畢竟這是串流平台劇集，3集全數上架，而非像傳統電視台每天播一集，或日劇美劇般一周一集。傳統劇愛在每集結尾留下懸念，第1集是伊莎貝怒極開殺戒，第2集結尾則是安東尼歐稱薇洛尼卡尚在人間，第3集結尾則是伊莎貝與拉菲同歸於盡。此劇除了揭開真相的部分，大部分時間從伊莎貝主觀角度推進劇情，才有她被憤怒和仇恨蓋過理智的鋪排，未能看清事情的真相；編劇也把她塑造為不負責任的母親，透過安東尼歐的抱怨，得悉她從來自私，年輕時捨還是青少年的他於不顧，遠走他方；到他成家立室，當女兒薇洛尼卡與璐裴仍年幼，妻子病重，伊莎貝卻從沒盡母責替他分擔；即使與她感情要好的薇洛尼卡，也對祖母只顧自己有微言。這人設讓她反省並愧疚，最後決定犧牲自己也變得較為合理。

美劇愛引「子欲復仇，當挖雙墳」

劇中扮演伊莎貝的琪迪曼華（Kiti Manver）是西班牙資深演員，巧合地與飾演拉菲的艾華路莫迪（Alvaro Morte）均有份演出西班牙名劇《紙房子》，前者劇中飾演里斯本的母親，艾華路則扮演男主角「教授」；不過以《雙墳》而言，琪迪曼華的戲分遠較艾華路為多。

《雙墳》結局後出字幕「子欲復仇，當挖雙墳」，似乎說明了伊莎貝和拉菲的命運，兩人分別為孫女及女兒復仇，結果都不得好死。據稱該話源自孔子，翻查網上資料，孔子好像無此言。然而不止《雙墳》引述孔子該話，美劇《復仇》第1集便出現Before you embark on a journey of revenge, dig two graves，直譯就是「踏上復仇之旅前，先挖兩墳」，稱此話源自孔子。另一美劇《心理追兇》（Criminal Minds）首季第13集尾聲，也提及孔子有關復仇的「告誡」。其實《論語》說過「攻乎異端，斯害也已」，也記載「何以報德？以直報怨，以德報德」，至於「雙墳」之說，則找不到出處；亦有網民指出歐美編劇可能搞混了意思類近的日本諺語：欲咒他人，須掘二穴，有復仇將會帶來玉石俱焚後果之意。

