許光漢澤演釜山對談 4000粉絲迫爆會場

【明報專訊】第30屆釜山國際電影節（BIFF）將於周五（26日）閉幕，華語片繼續成為焦點，張艾嘉監製、許光漢及袁澧林合演奇幻愛情片《他年她日》入圍「Open Cinema」單元，大會前日安排許光漢與《我奪走了公爵的初夜》韓星兼男團2PM成員澤演在可容納4000人的露天劇院舉行座談會，兩地「男神」的粉絲把現場擠得水泄不通。被問到彼此的第一印象，許光漢直言：「第一次見到玉澤覺得是很帥，有種像相親的感覺。」更以韓文稱讚對方，惹來台下粉絲尖叫；澤演則表示早已看過許光漢多部影視作品，「第一次見面反而覺得很親切又很神奇」；又相約對方到海雲台跑步，離場前更自拍留念。
另一方面，舒淇首次執導半自傳式電影《女孩》即入圍釜山主競賽單元，昨日在海雲台舉行記者會，她跟主角9m88及監製葉如芬出席，舒淇提到片中飾演母親的9m88拍攝其中一場打掃家居的戲分，她看着對方的背影忍不住淚流滿面，「我感受到為人母親肩負的重擔，終於明白到媽媽當年為何待我如此嚴苛，覺得她根本沒時間告訴我，她究竟有多愛我，這一刻我跟媽媽和解了」。舒淇又感謝侯孝賢導演鼓勵她「把自己最熟悉的故事和經歷記錄下來」，成為她當導演的契機，「我想透過本片傳遞『你並不孤單』的信息，希望所有受過傷害的人，從電影中找到力量，邁向美好的未來」。