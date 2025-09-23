許光漢澤演釜山對談 4000粉絲迫爆會場

另一方面，舒淇首次執導半自傳式電影《女孩》即入圍釜山主競賽單元，昨日在海雲台舉行記者會，她跟主角9m88及監製葉如芬出席，舒淇提到片中飾演母親的9m88拍攝其中一場打掃家居的戲分，她看着對方的背影忍不住淚流滿面，「我感受到為人母親肩負的重擔，終於明白到媽媽當年為何待我如此嚴苛，覺得她根本沒時間告訴我，她究竟有多愛我，這一刻我跟媽媽和解了」。舒淇又感謝侯孝賢導演鼓勵她「把自己最熟悉的故事和經歷記錄下來」，成為她當導演的契機，「我想透過本片傳遞『你並不孤單』的信息，希望所有受過傷害的人，從電影中找到力量，邁向美好的未來」。