孫藝珍稱兒子出生後老公玄彬「食餸尾」

孫藝珍2022年跟《愛的迫降》拍檔玄彬結婚並誕下兒子，為了宣傳《選擇有罪》前日亮相歌手鄭在炯的YouTube頻道節目，提到當媽後的夫妻生活轉變，她笑說：「以前拍拖和結婚初期，我每日尋找新食譜，如今有了孩子，一切以他為先，有時候兒子吃剩一些食物，我會跟老公說『你也吃一些吧』，他會故作驚訝地回應『很久沒有吃過了』，很搞笑。」不忘大讚玄彬體貼，從不會為小事吵架，就算因「失寵」而略感不快，也不會流露出來，「他很體諒我，令我很感恩」。

鄭在炯提到孫藝珍的小兒子「聽說很可愛？」她即取出手機，前者看罷照片即露出吃驚表情並說：「我見過你的童年照片，他跟你長得一模一樣，好可愛。」孫藝珍補充說：「大家都說兒子應該長得似爸爸，我卻希望孩子像自己。」寵愛之情表露無遺。