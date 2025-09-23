孫藝珍稱兒子出生後老公玄彬「食餸尾」

【明報專訊】《分手的決心》朴贊郁執導《選擇有罪》，由《魷魚遊戲》李秉憲與《愛的迫降》孫藝珍合演，將於明天（24日）在韓國開畫，台前幕後完成釜山電影節宣傳活動後，隨即返回首爾繼續造勢，昨在龍山區舉行記者會及試映活動，李秉憲重提片中跟孫藝珍跳舞那場戲，笑言：「直到拍攝前一刻，我仍未知跳什麼舞步，結果出現一些奇怪又有趣的舞姿，導演一併剪輯到電影裏。」又說這場戲令他聯想起金惠子主演的《骨肉同謀》，逗得哄堂大笑。
孫藝珍2022年跟《愛的迫降》拍檔玄彬結婚並誕下兒子，為了宣傳《選擇有罪》前日亮相歌手鄭在炯的YouTube頻道節目，提到當媽後的夫妻生活轉變，她笑說：「以前拍拖和結婚初期，我每日尋找新食譜，如今有了孩子，一切以他為先，有時候兒子吃剩一些食物，我會跟老公說『你也吃一些吧』，他會故作驚訝地回應『很久沒有吃過了』，很搞笑。」不忘大讚玄彬體貼，從不會為小事吵架，就算因「失寵」而略感不快，也不會流露出來，「他很體諒我，令我很感恩」。
鄭在炯提到孫藝珍的小兒子「聽說很可愛？」她即取出手機，前者看罷照片即露出吃驚表情並說：「我見過你的童年照片，他跟你長得一模一樣，好可愛。」孫藝珍補充說：「大家都說兒子應該長得似爸爸，我卻希望孩子像自己。」寵愛之情表露無遺。