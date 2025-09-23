明報新聞網
娛樂

目黑蓮演漫畫改編《坂本日常》 《鬼滅之刃》收43.3億 膺今年最賣座電影第9位

【明報專訊】改編自日本漫畫家鈴木祐斗的《坂本日常》電視動畫，今年1及7月先後在影視串流平台Netflix上架，長期佔據非英語節目收視榜十大位置，昨再傳喜訊，《坂本日常》將會拍成真人演出電影，據報由《銀魂》導演福田雄一執導，日劇《海的開始》主角兼男團Snow Man成員目黑蓮擔正，預計明年日本黃金周上映，同日公開宣傳海報，預計今天（23日）發放更多資料，正式揭開新片的神秘面紗。

《坂本日常》改編拍成真人演出電影的消息曝光後，原作者鈴木祐斗昨透過社交媒體發表感言：「《坂本日常》終於拍成電影！小時候曾經幻想在現實世界大鬧一場，會是什麼模樣？如今它在大銀幕發生了，真的非常期待，感謝讀者支持，製作團隊也很出色，大家一定會喜歡它，戲院見啦！」新片定於明年黃金周（4月29至5月6日）期間上映，證明電影公司信心十足。

雖然《坂本日常》台前幕後陣容尚未公布，但網上流傳擅拍漫改電影如《銀魂》、《我是大哥大》及《齊木楠雄的災難》的福田雄一將會執導，日本雜誌《女性自身》早在今年7月亦已爆料指目黑蓮正在拍攝一部人氣動漫改編的電影，預計以上下兩集形式推出，以100億日圓（約5.25億港元）票房為目標；另一雜誌《週刊女性》9月透露，此片正是《坂本日常》，並已拍竣，目前正在後期製作階段。

目黑蓮過去亦曾演出不少漫改作品，包括日劇版《一兆遊戲》、電影版《我的幸福婚約》等，如果演出《坂本日常》將會透過特技化妝和電腦CG技術變身肥胖男殺手坂本太郎，單是造型已令人期待。

《坂本》講述傳奇殺手新生活

日本漫畫雜誌《週刊少年Jump》自2020年開始連載《坂本日常》，至今發行23集單行本，全球總銷量超過1500萬冊。故事講述殺手界傳奇人物坂本太郎，年輕出道已所向披靡，直至邂逅便利店女職員坂本葵，愛火融化殺意，決定金盆洗手，轉行經營坂本商店，婚後育有女兒坂本花，一家三口過着幸福的家庭生活。雖然坂本婚後身形暴脹，但不影響殺手的判斷力和戰鬥力。當殺手組織下達追殺令，坂本跟店員朝倉新、陸少糖、真霜平助等聯手反抗，力保家人平安。

《鬼滅之刃》準備超越《職工》

提起日本動漫，《鬼滅之刃無限城篇》電影結局首部曲「第一章：猗窩座再襲」本月12日在美國開畫，首周末收7000萬美元（約5.46億港元），超越1999年上映《寵物小精靈劇場版：超夢夢反擊戰》成為當地最高開畫票房的日本動畫電影；上周末繼續報捷，3日收1730萬美元（約1.35億港元）蟬聯冠軍，上映10日已突破1億美元大關，全球累計急升至5.55億美元（約43.3億港元），不單超越上集《鬼滅之刃無限列車篇》的4.86億美元（約37.9億港元）總收入，更取代Marvel超級英雄片《神奇4俠：英雄第一步》，登上今年最賣座電影第9位，預計短期內將會跟湯告魯斯（Tom Cruise）主演《職業特工隊：最終清算》（5.98億美元）互換位置，向着更高排名進發。

鬼滅之刃無限城篇 福田雄一 坂本日常 目黑蓮

