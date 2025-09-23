【娛樂場】舞台劇《請勿打擾》 何啟華酒店播「禁歌」召準新娘王家晴

讚王家晴投入角色

《請勿打擾》出品人兼演員潘紹聰接受《明報》訪問，透露今次非以聽眾故事或案件改編，而是原創劇本，以酒店撞鬼加「禁歌」《夜夜痴纏》增靈異氣氛。他跟編劇阮韻珊第3次合作，導演朱栢謙和張志敏則二度合作，「要找合適又啱key做靈異題材舞台劇的幕後班底不容易，他們對靈異題材有興趣，當然繼續合作。麥沛東第3次合作，他演出舞台劇經歷豐富又好戲，有喜感兼帶動效果」。

今次找來首次合作的何啟華與王家晴任男女主角，潘紹聰表示不同演員參演帶來新鮮感，也會吸引新粉絲體驗靈異題材舞台劇。他透露近日已開始綵排，大讚首次演舞台劇的王家晴很入戲，「佢現實好乖女，性格比較文靜，不過綵排時好投入角色」。

頭痛找《恐怖在線》現場版嘉賓

潘紹聰劇中演保安，上次《一樓一會》開金口唱歌，表示今次不再唱歌，另有驚喜，為免穿橋不能說太多，只稱舞台裝置方面也有驚喜。他說有上兩次舞台劇經驗，加上拍檔有默契，沒擔心太多，最頭痛是演出後的《恐怖在線》現場版，每場邀請不同嘉賓分享靈異經歷，「上兩次的嘉賓沒有重複，今次要找21名嘉賓不容易，不少觀眾也期待這環節，還要找觀眾喜歡的嘉賓，真的頭痛」。

《請勿打擾》

日期：10月24日至11月9日

地點：香港藝術中心壽臣劇院