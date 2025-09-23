明報新聞網
娛樂

編于朦朧墮樓死因 北京警方公布3造謠者罪行

【明報專訊】內地男星于朦朧憑劇集《三生三世十里桃花》走紅，本月11日在北京朝陽區墮樓身亡，終年37歲。于朦朧工作室當日發聲明證實死訊，並稱警方排除刑事嫌疑。不過網民認為事件有很多疑點，曾跟于朦朧合作的陳曉東亦疑為于朦朧發聲，在小紅書上載一張朦朧的夜景照，寫道：「坦蕩蕩的那麼難嗎……怎麼都這麼冷漠，望檢查公正。」于朦朧母親本月16日透過工作室發聲明，表示兒子喝酒後意外墮樓身亡，盼外界勿再猜測死因。

傳聞未因于母發聲明平息，持續發酵，網上流傳疑似事發短片，北京朝陽公安分局前晚發布有關于朦朧酒後意外墮樓身亡事件「警情通報」，「近日，于某某（男，37歲）酒後意外墮樓身亡，個別人員為博眼球、蹭流量，在網上編造傳播虛假信息，拼接炮製虛假視頻，嚴重擾亂公共秩序。對此，公安機關依法立案查處」。

3人供認造謠

通報指出嚴禁「網上編造傳播虛假信息」，已對3人採取強制措施，並公布其罪行，「鄭某（女，40歲）編造『于某被他人組局侵害後跳樓』、『大佬要潛規則他』、『他被灌醉後侵害，想不開跳樓』等謠言；29歲（女）袁某通過多個網絡平台編造『于某吊在高樓，活活拔掉指甲，開膛破肚，被丟下樓』，還有41歲（女）徐某編造『于某母親被控制』、『監控被人為毀壞，背後有挺大勢力』。以上3人對編造謠言行為供認不諱，目前已被依法採取強制措施。此外，針對『于某被人從窗口推下』、『于某墜樓前被虐待』、『于某母親被經紀公司暴力驅趕』等謠言，公安機關也依法對相關人員進行了處理」。

籲勿二次傷害家屬

通報稱于某酒後意外墜樓事件發生後，公安機關立即開展調查，經現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取短片監控等，排除刑事案件嫌疑，並已將調查情况向家屬告知，家屬無異議，「網絡不是法外之地，請廣大網民不造謠、不傳謠，也希望大家尊重家屬意願，保護個人隱私，避免家屬遭受二次精神傷害。對編造、散布謠言的違法犯罪行為，公安機關將依法打擊處理」。昨日微博有關于朦朧的話題明顯減少，主要是傳媒報道公安局的通報內容，亦有人寫道：「請讓于朦朧安息，別再散布謠言和陰謀論。」

娛樂組

