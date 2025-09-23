明報新聞網
娛樂

情侶裝拍拖睇周興哲演唱會 曾展望冧爆葉蒨文做跟得女友

周興哲紅館個唱尾場被讚「胸好大」 GM葉蒨文拍拖睇騷

【明報專訊】台灣歌手周興哲3場《周興哲Odyssey World Tour 2025 Returns–Hong Kong演唱會》前晚於紅館舉行尾場。無綫戀愛節目《女神配對計劃》配對成功的曾展望與葉蒨文穿情侶裝拍拖睇騷，被大會鏡頭捕捉，引得全場觀眾起哄。周興哲前晚未有如頭場半裸騷肌，不過走勻全場與粉絲自拍，狂派心和飛吻冧歌迷。演唱會尾段，他公開感謝太太和父親在背後默默支持，成就今日的周興哲。

記者：林蘊兒

曾展望（GM）與葉蒨文穿藍色情侶裝拍拖看周興哲演唱會，表現甜蜜。葉蒨文解釋因知道男友喜歡藍色，刻意配搭襯對方，透露曾展望喜歡聽周興哲的歌，所以陪伴看騷。

問葉蒨文是否娶得過？曾展望忍不住讚：「好老婆！」問到曾展望與周興哲誰較靚仔？葉蒨文甜笑說：「這些很個人主觀，我當然覺得GM啦。」曾展望冧爆說：「乖喇！」。

葉蒨文承認跟曾展望拍拖後，獲不少工作機會，有客戶斟二人情侶檔工作，他們表示不介意，希望齊齊努力掙錢，寓工作於拍拖。曾展望和葉蒨文看演唱會期間，被大會鏡頭捕捉到在人群中跟周興哲合照，觀眾一齊起哄。

周提醒歌迷勿丟手機上台

周興哲表示演唱會最後一晚決定豁出去，希望歌迷跟他一樣，投放所有力量，還特別提醒歌迷：「第二晚有歌迷丟電話上台，請不要這樣做，因為樂手在台下，這樣做很危險，如果再丟上台會被收走。今（前）晚我會盡量行過來靠近大家，如果你們影到相，就互相分享吧！」他首場半裸騷肌，尾場表現較含蓄，雖有應粉絲要求脫去外套，不過內裏穿了黑色喱士透視背心，若隱若現胸肌，只展示麒麟臂，台下有歌迷大叫「胸好大」，他忍不住笑。

周興哲全晚滿場飛主動拿歌迷手機，行勻四周跟粉絲自拍，又與眾人握手擊掌，歌迷紛紛擁上前衝到台邊，場面熱鬧。他首場獻唱張學友廣東歌《李香蘭》，尾場選唱好朋友周杰倫的《我不配》。

感激父親支持輟學追音樂夢

安歌環節，台下有歌迷舉牌要求周興哲唱生日歌，他見狀即應承，表示送給每名9月生日的歌迷。已為人夫並育有兩子女的周興哲公開感謝太太，「距離上次在香港開演唱會已是兩年半前，這段時間我的人生成長許多，今天已成為兩個孩子的爸爸，生活真的很不一樣，很幸福快樂。謝謝老婆，是她支持給我力量，讓我可以不用湊小孩，能站在台上唱歌給你們聽，辛苦了她，我亦很愛你們。」

周興哲除感激太太，還透露爸爸來港看足3場演唱會，「多謝他沒有把我的夢想滅掉，我小時候讀書成績多數B或C，最盡也是A-，卻在音樂路上找到自信，多謝他讓我走上這條路。父親讓我去試，如果失敗便回大學，推出第一首歌《以後別做朋友》後，沒有繼續讀書，thank you dad，thank you for your support！」全場觀眾報掌聲，周興哲唱完最後一曲，揮手向觀眾道別。

