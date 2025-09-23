明報新聞網
娛樂

處女劇演技遭狠批 莊子璇認表現未如理想

【明報專訊】莊子璇、馮盈盈和森美昨日到深水埗出席無綫節目《剪裁魔法師2》記者會，擔任星級模特兒的莊子璇體驗運動型時裝，覺得新奇，增加不少對時裝的知識。她主演的無綫劇《金式森林》在內地首播，網民狠批其演技，質疑她未能代入角色的焦急情緒，表情和肢體語言極不自然，令觀眾難以入戲。首次拍劇的莊子璇表示不介意被批評，稱評論中肯，「我會在錯誤中學習， 一年前拍這部劇時演技未成熟，拍完自知表現未如理想，現在很努力上戲劇班，改善演技，希望將來做得更好。」

馮盈盈想伙森美挑戰做模特兒

馮盈盈稱因主持節目提高時裝觸覺，變得更貪靚，期待節目開第3季，可以和森美挑戰做星級模特兒。提議森美挑戰韓星G-Dragon的妖治打扮，森美自覺形象老成，未必能駕馭。馮盈盈慶幸衣著方面暫時未試過失手，保持穩陣，不過為著靚衫要下苦功，「要花時間操體能、美肌，媽媽叻整花膠，多謝佢煮花膠給我做補品」。

超強颱風「樺加沙」逼近香港，森美表示現代AI功能犀利，已超前預測風向走勢，他和馮盈盈原定周四出席健康分享會，因打風押後，電台節目也有兩手準備，「8號風球會維持做電台直播，若10號風球就播預錄節目」。家住將軍澳的馮盈盈已收到屋苑通知，要移走停泊在地庫的私家車避災，她笑說：「將軍澳有些停車場是打風重災區，不想架車水浸沒頂，收工後要趕回去霸高層車位」。

記者：鍾一虹

