家有3000珍藏 首見Labubu之父成就解鎖 張敬軒預告不參與今年樂壇頒獎禮

記者：鍾一虹

張敬軒承認是THE MONSTERS系列角色Labubu的粉絲，之前曾獲贈公仔和繪畫，今次能跟THE MONSTERS的香港插畫家及玩具設計師龍家昇同台，跟對方首次會面非常開心，認為是成就解鎖，「近幾年已儲下超過3000隻同系列公仔，有些是粉絲送給我，每逢聖誕節將公仔掛上聖誕樹，很驕傲本地有設計師在世界各地大受歡迎」。

張敬軒透露剛快閃遊法國48小時，參觀品牌香水製造過程，大開眼界。他稱另一新加坡演出，受超強颱風「樺加沙」襲港影響押後出發，寧願遲少少綵排，希望保護團隊安全，「聽講今次打10號風球，希望大家都平安，我都擔心家居漏水，已跟家傭提早做防風措施，在窗上貼膠紙」。

笑稱遇「搶口」學生血壓升

張敬軒最近開班教音樂，笑言每堂講課都超時，感覺很新鮮，「樂壇新人、英皇公司師弟、幕後人都來聽講座，有些學生很聽話，寫低筆記回去練習有改善，令我好感動。想到將來不做幕前可從事教育工作，很喜歡與同學交流，刺激血壓，學生幾『搶口』，幸好我都是『搶口始祖』，招架得住」。他稱自己非專科畢業，只是將從入行20年碰釘經驗、唱歌和應變技巧總結，啟發別人，帶出正能量，希望變門檻低的年輕人短期課程，甚至讓新冠疫情後想轉換跑道的人找到新出路，創造就業機會，始終演藝行業缺乏有心人。

伙鄭秀文開騷有壓力

張敬軒計劃出新歌，希望專注做好專輯和音樂為先，預告今年不會參與樂壇頒獎禮獎項競逐。問到是否「讓賽」？他說：「我話過不想角逐獎項，這樣可集中資源製作新歌和大碟，今年是我音樂上重要的一年，即將會有一些事業新變動，歌曲製作會很大陣仗，是人生里程碑，詳情稍後再公布。」他伙鄭秀文（Sammi）合演11月的拉闊音樂會，表示見鄭秀文已開始閉關準備，頗大壓力，「我下月亦會閉關，今次跟做演唱會不同，是限定一場，好緊張這黃金一晚，要做到最好，珍惜這個夢幻機會，會好好看」。