【開箱】《盜火線》警匪片經典 兩金像影帝演技較量

5分鐘對話總結主題

《盜火線》講述冷靜老練的犯罪主腦尼爾（羅拔狄尼路飾）在一次解款車械劫案後，與重案組探員文森（阿爾柏仙奴飾）一次又一次高手對決。

好的警匪片不會無端端加動作場面，也不會安排以一擋半百的失真戲分，更不會出現雙胞胎甚至三胞胎來模糊真兇面貌的低質劇本。《盜火線》固然有槍戰、打鬥戲分，但更多時以靜制動，寫人物出色，文戲比打戲精彩，官能刺激有時不需要動刀槍。片中兩大影帝的對手戲僅3場，分別是文森在公路攔下尼爾的車、兩人到餐廳喝咖啡，以及結局槍戰尼爾最終在文森面前倒下，又以餐廳一兵一賊對話，為全片核心。尼爾聰明謹慎、心思細密；文森經驗豐富、非常專注，兩人就如警匪界的亮瑜，當後者暗示尼爾鹵莽或會再身陷囹圄，尼爾反駁「你看我像那種為刺激搶劫酒舖、胸前有『天生失敗者』紋身的人嗎？」文森說不像，尼爾說：「我做我最拿手的事，手腳俐落；你也做你拿手的事，阻止像我這種人。」其間兩人還像朋友般討論何謂正常生活，文森自言離婚兩次，與現任太太也出問題，繼女更過得亂七八糟，因為自己所有時間都用在追捕罪犯。尼爾則稱有一名女友，堅持別被任何事羈絆，發現苗頭不對，就要在30秒內抽身；文森反問若追捕尼爾，他也會即時抽身，跟女友不辭而別嗎？兩人對話結束前，文森說：「我不會做其他工作。」尼爾自言：「我也是。」這段5分鐘戲分濃縮了整部電影的主題：警察與罪犯各取所需，並遵從自己的原則，他們既是敵人，某程度上關係比枕邊人更親密、更深刻、更了解彼此。警匪片的男角在事業與家庭召喚之間，通常會選擇前者。

真人真事改編 劇集變電影

《盜火線》由米高曼自編自導，尼爾一角的靈感來自法國片《獨行殺手》阿倫狄龍（Alain Delon）的角色，不管冷靜疏離的姿態或西裝筆挺的打扮，甚至「我孤獨但不寂寞」的對白也類近。不過尼爾與文森兩角並非憑空揑造，而是真有其人，屬於1960年代的劫匪 Neil McCauley與警察Chuck Adamson。早於1979年米高曼已把這警匪故事寫成180頁劇本，卻一直找不到導演埋班；因為劇集《邁阿密風雲》成功，NBC電視台邀請米高曼監製新警匪劇，他於是把《盜》片劇本拍成90分鐘試播版，但電視台不滿選角，米高曼亦拒絕換人，最終劇集取消，已拍成的部分變成電視電影《L.A. Takedown》，僅在歐洲推出錄影帶及DVD。

直到1994年拍攝計劃死灰復燃，羅拔狄尼路和阿爾柏仙奴答應演出最為關鍵，兩人之前雖曾合演《教父II》，卻沒有任何對手戲，《盜火線》看兩人演技較量自然是最大賣點。此外，另一金像影帝莊威（Jon Voight）亦客串，扮演尼爾的接頭人。飾演尼爾手下的《雷霆救兵》湯西摩亞（Tom Sizemore）及《蝙蝠俠：不敗之謎》韋基馬（Val Kilmer），分別於2023年及今年4月辭世，據報後者的角色，最初屬意《殺神John Wick》奇洛李維斯（Keanu Reeves），但為了演出舞台劇而推辭。憑《這個殺手不太冷》爆紅的妮坦莉寶雯（Natalie Portman），吸引不少導演注意，接演了第2部劇情長片《盜火線》，飾演文森的繼女，時年約13歲的她出場不多，卻每次也有發揮。

《盜火線》成本約6000萬美元，當年全球收1.87億美元，雖然沒有什麼重要獎項提名，卻獲得好評，爛番茄網站153篇影評文章得分84%。新任美國導演公會主席基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）便曾表示《蝙蝠俠：黑夜之神》對葛咸城的描述取材自《盜》片。《幸福晝鳴曲》法國女導演米雅韓桑露芙（Mia Hansen-Løve）自言迷戀《盜》片，稱跟其作品主題一致，只是不同方式及在不同的世界。

香港4K修復熱

近期香港多了不少4K修復版電影上映，由月初開始的《PTU》、宮崎駿《幽靈公主》，上周最為熱鬧，《盜火線》之外，還有劉偉強執導的《頭文字D》與王家衛《墮落天使》於18日開畫。另外，押井守和插畫家天野喜孝合作的《天使之卵》周四（25日）上映4K修復版；《梅艷芳》4K全新剪輯版及《胭脂扣》4K修復版則於下月排隊登場。

上映日期：9月19日