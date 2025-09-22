《國寶》亮相釜山影展 吉澤亮歌舞伎挑戰難度

《國寶》今年6月6日在日本開畫，截至本月15日，觀看人次1013萬，累收142.7億日圓（約7.5億港元），成為日本史上最賣座真人演出電影亞軍，僅次於《跳躍大搜查2：封鎖彩虹橋》173.5億日圓（約9.1億港元）。日本韓裔導演李相日表示，沒想過《國寶》觀衆破千萬，「歌舞伎應該是看現場表演，不是透過大銀幕，從沒期待票房大賣。觀眾似乎透過電影對歌舞伎有新發現」。被問身為在日韓僑的感受是否也反映在電影中，「我想交給觀眾去想像。電影是想描繪一個走入歌舞伎世界的局外人，我一直關注社會邊緣人，雖然我的身分可能產生影響，但具體還是交給觀眾」。《國寶》將於11月13日在港上映，李相日下月底會來港見影迷。

Maggie Kang自稱奉俊昊粉絲

另一方面，影視串流平台Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》日前在釜山影展放映歡唱場，導演Maggie Kang昨出席訪談會。自稱是《上流寄生族》導演奉俊昊粉絲的她，稱最愛對方執導的《韓流怪嚇》及《殺人回憶》。她稱至今仍未能相信《Kpop獵魔女團》全球點擊破3億次。對於有美媒指該片達到《魔雪奇緣》的影響力，Maggie說：「我看日本動畫《美少女戰士》及迪士尼動畫《美人魚》長大的，《Kpop獵魔女團》好像成為了這一代的美少女戰士或美人魚。」