明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《國寶》亮相釜山影展 吉澤亮歌舞伎挑戰難度

【明報專訊】《草裙娃娃呼啦啦》李相日執導日本片《國寶》，由《聽見兩個世界》吉澤亮主演，近日在釜山影展放映，兩人現身海雲台記者會。《國寶》描繪日本歌舞伎文化，講述立花喜久雄（吉澤亮飾）生於黑道之家，喪父後因獨有天分，獲歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙飾）破格收歸門下，並與花井家繼承人俊介（橫濱流星飾）亦敵亦友。吉澤亮為角色苦練歌舞伎年半，卻在開拍時被李導演要求「不能只跳得好看，要有感情」，向難度挑戰。

《國寶》今年6月6日在日本開畫，截至本月15日，觀看人次1013萬，累收142.7億日圓（約7.5億港元），成為日本史上最賣座真人演出電影亞軍，僅次於《跳躍大搜查2：封鎖彩虹橋》173.5億日圓（約9.1億港元）。日本韓裔導演李相日表示，沒想過《國寶》觀衆破千萬，「歌舞伎應該是看現場表演，不是透過大銀幕，從沒期待票房大賣。觀眾似乎透過電影對歌舞伎有新發現」。被問身為在日韓僑的感受是否也反映在電影中，「我想交給觀眾去想像。電影是想描繪一個走入歌舞伎世界的局外人，我一直關注社會邊緣人，雖然我的身分可能產生影響，但具體還是交給觀眾」。《國寶》將於11月13日在港上映，李相日下月底會來港見影迷。

Maggie Kang自稱奉俊昊粉絲

另一方面，影視串流平台Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》日前在釜山影展放映歡唱場，導演Maggie Kang昨出席訪談會。自稱是《上流寄生族》導演奉俊昊粉絲的她，稱最愛對方執導的《韓流怪嚇》及《殺人回憶》。她稱至今仍未能相信《Kpop獵魔女團》全球點擊破3億次。對於有美媒指該片達到《魔雪奇緣》的影響力，Maggie說：「我看日本動畫《美少女戰士》及迪士尼動畫《美人魚》長大的，《Kpop獵魔女團》好像成為了這一代的美少女戰士或美人魚。」

相關字詞﹕Kpop獵魔女團 李相日 吉澤亮 日本電影 釜山國際電影節 國寶

上 / 下一篇新聞