【明報專訊】《大長今》李英愛伙拍《槍口彼端》金英光合演韓國KBS電視台新劇《恩秀的好日子》前晚首播，收視3.7%，較上檔《十二使者》首播8.1%為低，卻高於該劇結局2.4%成績。少女時代成員潤娥與《芭妮與哥哥們》男星李彩玟合演有線頻道tvN劇集《暴君的廚師》，第9集錄得13.4%，比上集回落2個百分點，仍穩守同時段冠軍。《假面女郎》高賢貞擔正SBS《家母螳螂》緊隨其後，第6集跌0.6個百分點至6%。《血謎拼圖》金多美主演JTBC《百次的回憶》第3集升0.8個百分點至4.3%，成為開播以來新高。《和我老公結婚吧》朴敏英擔正有線頻道TV朝鮮《信用詐欺師KR》墊底，第5集上下兩部分錄得1%及1.3%，升0.3及0.4個百分點。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《暴》《家》兩劇，《百》劇在「黃Viu」上架，《信》劇則在Prime Video播出。
《恩秀的好日子》首集講述李英愛扮演家庭主婦恩秀，丈夫投資加密貨幣失敗，物業面臨強拍，丈夫還確診胰臟癌。恩秀為了籌措醫藥費和家庭開支，到夜店做清潔工。警方毒品調查科探員在追捕毒販期間身亡，死前把捕獲毒品放在恩秀家中。恩秀發現毒品，並得悉它價值數百億韓圜，出售給夜店客人，卻被對方毒打一頓，幸夜店同事李慶出手相救。