【明報專訊】《大長今》李英愛伙拍《槍口彼端》金英光合演韓國KBS電視台新劇《恩秀的好日子》前晚首播，收視3.7%，較上檔《十二使者》首播8.1%為低，卻高於該劇結局2.4%成績。少女時代成員潤娥與《芭妮與哥哥們》男星李彩玟合演有線頻道tvN劇集《暴君的廚師》，第9集錄得13.4%，比上集回落2個百分點，仍穩守同時段冠軍。《假面女郎》高賢貞擔正SBS《家母螳螂》緊隨其後，第6集跌0.6個百分點至6%。《血謎拼圖》金多美主演JTBC《百次的回憶》第3集升0.8個百分點至4.3%，成為開播以來新高。《和我老公結婚吧》朴敏英擔正有線頻道TV朝鮮《信用詐欺師KR》墊底，第5集上下兩部分錄得1%及1.3%，升0.3及0.4個百分點。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《暴》《家》兩劇，《百》劇在「黃Viu」上架，《信》劇則在Prime Video播出。