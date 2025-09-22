明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Stray Kids奪TMA 4獎 ZB1《特別的人》致敬方大同

【明報專訊】由韓國新聞網The Fact主辦的第8屆The Fact音樂頒獎禮（TMA）繼去年衝出韓國到日本大阪舉行後，今年移師澳門可容納5萬人的戶外表演區舉行。

甄子丹頒獎 盧瀚霆演出

TMA頒獎禮歷時4小時，頒發20多個獎項。有觀眾在網上留言指頒獎禮秩序混亂，包括亂坐別人的位置，或衝前到台邊拍照。當晚韓國男團Stray Kids連奪年度榮譽、年度製作、年度藝人及全球人氣獎，合共4獎成大贏家，其中全球人氣獎由甄子丹宣布，掀起高潮。男團ZEROBASEONE（ZB1）內地成員章昊與Ricky合唱《特別的人》，向今年2月離世的方大同致敬。女團IVE成員Leeseo與NMIXX的Kyujin合唱少女時代成員太妍的《To.X》。新晉女團Hearts2Hearts翻唱同門師姐Red Velvet歌曲《Red Flavor》，另一新女團KiiiKiii則演繹Blackpink人氣歌《DDU-DU DDU-DU》。新男團CLOSE YOUR EYES及AHOF分別演唱Seventeen的《HOT》及防彈少年團（BTS）的《Dynamite》。

另外，TMA今次邀請了不同地區的代表參與演出，MIRROR成員盧瀚霆擔任表演嘉賓，甫出場便唱跳唱歌《Mr Stranger 》，又向到場支持的神徒（粉絲暱稱）派心。

位於路氹城機場大馬路與網球路交界的澳門戶外表演區今年開始投入運作，早前邀請挪威電音DJ Alan Walker開騷。近年不少韓國頒獎禮選址海外，既能將Kpop推廣至全球，也能透過門票發售增加收益。跟TMA一樣由傳媒Newsen舉辦的《Asia Star Entertainer Awards》（ASEA）今年5月在日本橫濱舉行，另一傳媒Starnews則計劃12月6及7日假台灣高雄國家體育場舉行《Asia Artist Awards》（AAA）。有線頻道Mnet主辦的亞洲音樂頒獎禮（MAMA）相隔7年重臨香港，11月28及29日假啓德主場館舉行。韓國唱片產業協會主辦的第40屆金唱片獎早前亦落實明年1月在台灣大巨蛋開騷。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕Stray Kids 韓國音樂頒獎禮

上 / 下一篇新聞