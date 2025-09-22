Stray Kids奪TMA 4獎 ZB1《特別的人》致敬方大同

甄子丹頒獎 盧瀚霆演出

TMA頒獎禮歷時4小時，頒發20多個獎項。有觀眾在網上留言指頒獎禮秩序混亂，包括亂坐別人的位置，或衝前到台邊拍照。當晚韓國男團Stray Kids連奪年度榮譽、年度製作、年度藝人及全球人氣獎，合共4獎成大贏家，其中全球人氣獎由甄子丹宣布，掀起高潮。男團ZEROBASEONE（ZB1）內地成員章昊與Ricky合唱《特別的人》，向今年2月離世的方大同致敬。女團IVE成員Leeseo與NMIXX的Kyujin合唱少女時代成員太妍的《To.X》。新晉女團Hearts2Hearts翻唱同門師姐Red Velvet歌曲《Red Flavor》，另一新女團KiiiKiii則演繹Blackpink人氣歌《DDU-DU DDU-DU》。新男團CLOSE YOUR EYES及AHOF分別演唱Seventeen的《HOT》及防彈少年團（BTS）的《Dynamite》。

另外，TMA今次邀請了不同地區的代表參與演出，MIRROR成員盧瀚霆擔任表演嘉賓，甫出場便唱跳唱歌《Mr Stranger 》，又向到場支持的神徒（粉絲暱稱）派心。

位於路氹城機場大馬路與網球路交界的澳門戶外表演區今年開始投入運作，早前邀請挪威電音DJ Alan Walker開騷。近年不少韓國頒獎禮選址海外，既能將Kpop推廣至全球，也能透過門票發售增加收益。跟TMA一樣由傳媒Newsen舉辦的《Asia Star Entertainer Awards》（ASEA）今年5月在日本橫濱舉行，另一傳媒Starnews則計劃12月6及7日假台灣高雄國家體育場舉行《Asia Artist Awards》（AAA）。有線頻道Mnet主辦的亞洲音樂頒獎禮（MAMA）相隔7年重臨香港，11月28及29日假啓德主場館舉行。韓國唱片產業協會主辦的第40屆金唱片獎早前亦落實明年1月在台灣大巨蛋開騷。

記者：蘇珮欣