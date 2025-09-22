瑪歌羅比《白日夢接夢》美開畫低收 《鬼滅之刃》有望蟬聯冠軍 Taylor Swift新專輯電影預售報捷

瑪歌羅比主演的《Barbie芭比》是2023年的全球票房冠軍，收14.47億美元（約112.8億港元），她伙拍《企鵝》視帝哥連費路（Colin Farrell）主演的浪漫奇幻片《白日夢接夢》，由《彈珠人生》美籍韓裔的名田高梧 （Kogonada）執導，講述一對男女在朋友婚禮上初遇，並踏上奇幻之旅，重溫人生重要時刻。上周五在美國上映，單日收140萬美元，位列第6，美媒估計首周末約進帳380萬美元，距離4500萬美元成本甚遠。

另一新片《The Senior》由《美國怪談》米高查格斯（Michael Chiklis）主演，講述59歲美式足球員獲得第2次機會重返球場出戰大學聯賽；該片比《白日夢接夢》少近千間上映戲院，收125萬美元，位列第7，而且《白》片亦僅比該片亦多收14.8萬美元。

佐敦比爾監製新片稱冠

由《訪．嚇》導演佐敦比爾擔任監製的《Him》，故事講述美式足球新秀運動員接受退休的傳奇四分衛邀請，到偏遠地方受訓，深陷驚心動魄之旅。上周五開畫收640萬美元成為票房冠軍，但該片評價麻麻，在爛番茄網121篇評論文章得分29%；美媒指綜合首周末3天成績，《Him》料收1500萬美元，將不敵映期進入第2周的《鬼滅之刃無限城篇》，後者第2個周末估計可收1600萬美元，蟬聯票房冠軍。《鬼》片在美國快將破億美元大關，目前全球收4.23億美元，刷新上集《鬼滅之刃無限列車篇》4.86億成績指日可待。

另一方面，Taylor Swift為配合下月3日推出的全新專輯《The Life of a Showgirl》，將於當日至10月5日在北美、英國、法國、芬蘭、澳紐等國家及地區戲院放映新片《Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl》，收錄主打歌《The Fate of Ophelia》MV和製作花絮，以及新碟其他作品的歌詞版MV等，預計在北美將迎戰同期開畫的《狂野時速》狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演參賽威尼斯影展新片《The Smashing Machine》，以及《阿凡達：水之道》重映版。據美媒報道，Taylor新片上周五預售門票，首24小時進帳1500萬美元，按此推測首周末票房可見3000萬至5000萬美元。美媒引述消息人士透露，這次Taylor方面直接與AMC院線的行政總裁Adam Aron安排新片上映事宜。事實上，她的演唱會紀錄片《Eras Tour》美國票房1.8億美元，全球收2.6億美元，盈利超過1.7億美元，今次新片也由Taylor方面主導，避開傳統電影公司分成模式。