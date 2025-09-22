【娛樂場】首訪港開演唱會 「南非小天后」Tyla擬學廣東話冧粉絲

來自南非的23歲Tyla於2019年出道，2023年推出《Water》創下多項紀錄，在第66屆格林美頒獎典禮獲首座格林美獎「最佳非洲音樂表演」，格林美首次設立此獎，Tyla是首名獲得此獎的南非歌手。她2024年在MTV歐洲音樂大獎（MTV EMA）奪3大獎。

樂壇時尚圈風頭躉

Tyla更是史上最年輕打入Billboard Hot 100的南非歌手，是南非歌手相隔55年再次入榜，並於《2025 Billboard Women in Music Awards》獲《Impact Award》，成首名獲此殊榮的南非歌手。

《Water》MV在YouTube點播逾3.4億，不單歌迷為她傾倒，連美國饒舌歌手Travis Scott都要主動remix，韓國女團Blackpink成員Lisa搶住跟她合作新歌《When I'm with you》。除音樂圈，Tyla亦深受時尚圈歡迎，2024年首次亮相美國時尚界年度盛事Met Gala，以一襲「沙裙」登場，完美演繹「The Garden of Time」主題，被譽為最搶眼造型之一；2025年首次登上美國著名「Coachella音樂節」，火辣演出成全場焦點。Tyla除迷倒Gen Z世代粉絲，就連Gen Alpha亦被俘虜，為兒童選擇大獎頒獎禮任主持，獲「最受歡迎全球音樂明星（非洲）」獎，接受招牌「淋鬼口水」儀式，深受α世代歡迎。

開微博小紅書抖音帳號

自小對音樂充滿熱情的Tyla，將家鄉南非的Amapiano節奏，融合R&B和Afro-pop，創造獨樹一幟的音樂風格，被封為「南非Ariana Grande」。這次亞洲巡唱除了香港及泰國，亦會於亞洲多個國家舉行。Tyla表示特別期待首次訪港，可能即場學兩句廣東話跟粉絲互動，她又開了微博、小紅書與抖音帳號，可隨時隨地在社交網發放最新動向，跟世界各地粉絲接觸。