被蘇施黃鬧足8年 泰山：自尊破碎 難忘遭筆「車」扔稿

娛樂組

泰山今年7月拍片表示年初發現患前列腺癌第四期，已擴散至全身骨骼，及後積極接受中西醫治療見成效，體內90%癌細胞被擊退，6月復工。近日他接受訪問，提到不幸患癌，治病要訣之一是好心情，不過提到昔日跟蘇施黃合作，盡訴多年所受的壓迫。

獲益良多但不開心

泰山透露中學會考後跟家人移民加拿大，大學畢業在當地電台工作，3年後想回香港發展，當時姑姐曾路得問蘇施黃商台是否請人，他因此加入商台成為蘇施黃主持的節目PA。

泰山稱與蘇施黃合作8年，雖學到不少東西，但不開心的時候遠多於快樂，形容對方一星期可以鬧足7日，還鬧得好「甘」。他稱很多人聽過蘇施黃掟嘢傳聞，確真有其事，憶述對方曾「搵支筆車埋我度」，感覺極難受，「譬如我寫咗啲廣告稿，佢一睇就扔落我塊面度話：『你咁樣叫做寫過嘢呀？你咁都夠膽交畀我。』然後唔係叫你寫過，係『行開啦』﹗」泰山表示當時只能不斷重寫，直到蘇施黃收貨為止，對方沒有指導他，「真的教好少，相信佢係憑個人經驗與感覺去判斷作品是否可行」。

私下稱蘇施黃「娘娘」

泰山被蘇施黃鬧足8年，令他逐漸失去自信，「去到一個位唔知做咩好，覺得自己冇乜用」。他引述蘇施黃說：「如果你喺呢一行，兩年之內你紅唔到，你收皮啦！」泰山說當時已跟隨對方工作逾年，不禁懷疑自己是否適合這行業，直認在持續被鬧的環境下工作，即使心中熱愛這份工，亦難免自尊心逐步瓦解。

泰山慨嘆：「慢慢你嘅自尊會打散晒，會碎晒，冇咗自己，喪屍咁樣去做囉！」泰山透露自己與同事私下稱蘇施黃為「娘娘」，眾人是「公公」。他多年來從未反駁對方，被訓練出高度耐性與情緒管理能力，更被「奴隸化」，「如果我接收晒阿蘇（蘇施黃）嗰時同我講嘅嘢，我會崩潰」。

堅持跟隨 好懷參半

泰山回想與蘇施黃共事初期，第3個月便受不了，曾致電遠在加拿大的母親傾訴，當時對母親說：「頂唔順，我要返嚟，呢個女人黐線㗎！」由於母親勸他堅持下去，他才繼續工作。問泰山覺得繼續堅持是好或不好？他說一半一半，「蘇施黃帶給我很多工作機會，當時在有線（《一粒鐘真人蘇》 ）與無綫（《蘇GOOD》）做節目，真的多謝她，亦因為經常被她罵，自己也學會了吵架技考」。

泰山之後沒有跟蘇施黃工作，曾嘗試不同工作崗位，包括學廚，逐漸重拾自我，憶起與蘇施黃重遇時，感受到對方態度已有改變，「我諗佢多咗對我嘅尊重，因為佢見到我做嘅嘢係咩，佢都好咗好多㗎喇！」曾路得轉發侄仔泰山的訪問，寫道：「好真的一個訪問！」