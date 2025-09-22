明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

甄采浠封張佳添「飯飯之交」 任選美評判 陳家樂黃浩然認眼角高

【明報專訊】《環球小姐 2025》香港區總決賽前晚舉行，上屆冠軍姚祖恩伙森美任大會司儀。李詩逸從15名候選佳麗中，脫穎而出奪后冠兼最上鏡小姐，將代表香港前往菲律賓，與世界各地的佳麗競逐環球小姐殊榮。楊家倩和譚千晴屈居亞軍及季軍，莊嘉詠獲選友誼小姐，蔣浩鈴奪最具台型佳麗獎，劉芷而則獲最受觀眾歡迎獎。

上屆季軍雷莊兒、參選佳麗蔡頌思和徐蒨駖到場為師妹打氣，同場還有甄采浠與《中年好聲音3》歌手李創偉。甄采浠早前被偷拍到與《中年好聲音》評判張佳添蹺手攬腰逛街，食飯時一杯飲品兩份飲，狀甚親暱，傳兩人暗交一年。不過事後張佳添受訪時拒認拍拖，僅以「膊頭之交」形容與甄采浠關係。甄采浠前晚首次回應，讚張佳添為人風趣，是新一代四大才子之一，經常講金句成四字潮語之父，未有正面回應跟張佳添關係，「我們都單身好耐，需要好長時間去了解」。

對於被偷影到兩人搭膊頭態度親暱，甄采浠強調沒有拖手，他們的關係私下知道便可，因為關係每日都似天氣，可以千變萬化。她否認享受曖昧，自稱對感情事抱佛系和隨緣心態，只求過得開心，避答有否被張佳添追求，不過承認兩人經常相約食飯，否認食「散餐」，「佢（張佳添）嘅『膊頭之交』係上聯，所以我用『飯飯之交』，到了這年紀，關係已不重要，最重要相處快樂。佢話佢係『無腳雀仔』，我亦一樣嚮往自由自在，對婚姻睇得好化」。

陳家樂不介意女兒選美

黃婉君、陳家樂和黃浩然任星級評判團，黃浩然更開金口壓軸獻唱鄭秀文的《我們都是這樣長大的》。陳家樂稱曾任選美或歌唱比賽評判，個人較着重佳麗的談吐和內涵多於外表，笑稱太太連詩雅好大方，批准奉旨看靚女還提供意見，「我着重內在美，標準好高，看我老婆就知尺度有幾高」。陳家樂表示如果女兒將來長大想選美，不介意她穿泳裝示人，最緊要大方有自信。

黃浩然第二次任選美評判，認為佳麗踏上舞台被評頭品足，又要表演才藝，勇氣可嘉，大讚入圍佳麗五官、身形與才華具相當條件質素，深信心善人美，心地好人便會漂亮，自言眼光要求非常高。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕張佳添 甄采浠 黃浩然 陳家樂 魏浚笙 李詩逸 環球小姐 2025香港區總決賽

上 / 下一篇新聞