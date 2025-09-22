甄采浠封張佳添「飯飯之交」 任選美評判 陳家樂黃浩然認眼角高

上屆季軍雷莊兒、參選佳麗蔡頌思和徐蒨駖到場為師妹打氣，同場還有甄采浠與《中年好聲音3》歌手李創偉。甄采浠早前被偷拍到與《中年好聲音》評判張佳添蹺手攬腰逛街，食飯時一杯飲品兩份飲，狀甚親暱，傳兩人暗交一年。不過事後張佳添受訪時拒認拍拖，僅以「膊頭之交」形容與甄采浠關係。甄采浠前晚首次回應，讚張佳添為人風趣，是新一代四大才子之一，經常講金句成四字潮語之父，未有正面回應跟張佳添關係，「我們都單身好耐，需要好長時間去了解」。

對於被偷影到兩人搭膊頭態度親暱，甄采浠強調沒有拖手，他們的關係私下知道便可，因為關係每日都似天氣，可以千變萬化。她否認享受曖昧，自稱對感情事抱佛系和隨緣心態，只求過得開心，避答有否被張佳添追求，不過承認兩人經常相約食飯，否認食「散餐」，「佢（張佳添）嘅『膊頭之交』係上聯，所以我用『飯飯之交』，到了這年紀，關係已不重要，最重要相處快樂。佢話佢係『無腳雀仔』，我亦一樣嚮往自由自在，對婚姻睇得好化」。

陳家樂不介意女兒選美

黃婉君、陳家樂和黃浩然任星級評判團，黃浩然更開金口壓軸獻唱鄭秀文的《我們都是這樣長大的》。陳家樂稱曾任選美或歌唱比賽評判，個人較着重佳麗的談吐和內涵多於外表，笑稱太太連詩雅好大方，批准奉旨看靚女還提供意見，「我着重內在美，標準好高，看我老婆就知尺度有幾高」。陳家樂表示如果女兒將來長大想選美，不介意她穿泳裝示人，最緊要大方有自信。

黃浩然第二次任選美評判，認為佳麗踏上舞台被評頭品足，又要表演才藝，勇氣可嘉，大讚入圍佳麗五官、身形與才華具相當條件質素，深信心善人美，心地好人便會漂亮，自言眼光要求非常高。

記者：林蘊兒