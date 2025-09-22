明報新聞網
娛樂

鍾舒漫撐舊愛吳浩康「教子心切」 菊梓喬被批行20年大運 40歲嫁人

【明報專訊】鍾舒漫、菊梓喬（Hana），應屆港姐冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜，以及最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣前晚到旺角出席慈善晚宴。鍾舒漫忙於為無綫歌唱比賽節目《聲秀》任導師，笑言與3個學員長時間相處，似實習當媽媽，「其中一個學員早前被淘汰，我好傷心，現跟其餘兩學員全方位同行，幫他們揀歌、錄demo、設計舞台，私下還要心理輔導，見他們出場比賽既期待又肉緊，他們做出成績，我會好滿足」。

內地演唱會煞停 未覺蘇永康有異樣

舊愛兼《聲秀》導師吳浩康（Deep）被批對出局學員林錦興訓話過於嚴厲，鍾舒漫為前度講好話，「Deep一向對唱歌要求好嚴厲，加上他已為人父，覺得佢教子心切，知道節目組出了完整版本幫他平反」。她稱自己面對學員很溫柔和客氣，亦未必是好事，需要調整，「我說話轉太多彎，學員可能很難明白，應該要直接一點」。

另一導師蘇永康被內地網民舉報23年前涉毒，影響10月溫州演唱會取消，鍾舒漫稱不清楚發生什麼事，未察覺蘇永康有異樣，「大家一起工作都是傾學員（的事），大家心情OK，不OK都只是擔心學員」。她不想就單一事件評論，稱行內人偶爾都會被批判過去，這種風氣好難制止，覺得不應該發生，「每個人都有過去，大家應該給予多點同理心」。

菊梓喬忙搬屋致荷爾蒙失調

菊梓喬額頭長滿粒粒，透露早前搬屋非常忙亂，影響荷爾蒙失調，現在睇中醫及接受按摩治療，「舊業主續約加租，雖然我的收入比新冠疫情時已回復正常，但冇能力再住，唯有搬。楊天命師傅之前批我會行20年大運，我照他的指點去做，果然找到一間心水屋，風水好，空間又變大，搬完屋立即接到商演。（有冇問姻緣？）師傅說我40幾歲才結婚，所以我現在要努力工作，即將去澳門開騷」。

菊梓喬與吳保錡多次傳分手，早前有網友爆在深圳遇到二人結伴行街，菊梓喬避談感情狀况，只透露與保錡有聯絡。問到有沒有見面食飯？她說：「佢請食飯我OK，食乜都冇所謂，我接受不到請男仔食飯，最近都有男仔請我食飯。（保錡有冇幫你搬屋？）搬完喇，下次。」提到前緋聞男友吳卓羲早前受訪爆粗，菊梓喬相信對方只是口誤，反指要提醒自己小心說話，「我平時跟朋友傾偈，說話很粗俗，都驚出鏡會講錯說話」。

袁文靜在應屆得獎港姐中率先跑出，接拍中秋節宣傳片，表示很開心，「跟一眾前輩學到很多，不過我廣東話不流利，事前要不停練對白」。陳詠詩透露同屆14強佳麗已見節目監製並試鏡，期待迎接新嘗試，「現在首要任務履行港姐職責，其他幕前工作，我樣樣都想試」。施宇琪對演戲、主持同感興趣，「即將可能有機會做主持，我都適合演執法人員，因為自己外表很硬朗。（挑戰武打？）呢樣做不到，我手腳不協調」。李尹嫣在港姐決賽才藝表演唱粵曲，贏得口碑，表示歡迎慈善節目找她再唱粵曲籌款。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕吳保錡 李尹嫣 袁文靜 鍾舒漫 菊梓喬（Hana）

