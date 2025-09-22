明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

王家衛《繁花》捲編劇署名爭議 古二指被剝奪 秦雯稱造謠將提訟

【明報專訊】由胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等主演，王家衛監製兼執導的內地電視劇《繁花》前年首播掀「繁花熱」，故事改編金宇澄的同名小說，編劇秦雯憑《繁花》贏得白玉蘭獎、金鷹獎最佳編劇。近日有編劇「古二」公開錄音聲帶，控訴遭《繁花》劇組霸凌壓榨，被剝奪署名權，矛頭直指導演王家衛與編劇秦雯。「王家衛《繁花》被曝疑似霸凌」成熱搜，有網民質疑秦雯竊取他人作品，有要求劇組與有關人士正面回應。《繁花》劇組發聲明稱將公開歷時3年的前期籌備內容，編劇秦雯亦發聲明稱造謠誹謗信息對廣大公眾產生嚴重誤導，已請律師向發布者提訴訟。

娛樂組

《繁花》播映期間已有人爆料控劇組霸凌剝削，當時劇集爆紅，傳聞沒有證據，被「繁花熱」蓋過未獲關注。近日有編劇「古二」自稱參與《繁花》核心創作，遭劇組霸凌，並公開錄音聲帶控訴，錄音內容是《繁花》編劇會議。

其中一段是古二給秦雯講述「寶延風波」由來，這是原著小說中真實事件的靈感來源，秦雯對內容一問三不知，要古二解釋。錄音中也有王家衛稱秦雯永遠都在「我愛不愛你，你愛不愛我」情節中打轉，需要別人把劇本做好了交給她才會操作，要求古二將有關故事情節寫好交給秦雯處理。

古二告知患漸凍症 王家衛反應冷淡

古二聲稱為寫《繁花》劇本，做了很多資料蒐集，結果創作被剽竊，故事架構包括男主角阿寶的金融線、李李的復仇線和汪小姐的創業線等商戰情節由他創作，同時他還擔任導演王家衛的生活助理，要煎牛扒又要陪應酬擋酒。

古二後期患了漸凍症，肌肉嚴重萎縮，他告知王家衛時，對方冷淡回應並反問：「你想問我要什麼？」古二表示沒有獲編劇酬勞，他擔任生活助理的工資只有3000元。電視劇播出，他被剝奪了署名權，看秦雯憑《繁花》上台領獎時說《繁花》劇本寫了102萬字，想都沒想到自己這麼能寫。古二為此耿耿於懷，「我把劇本給了你，你卻把名聲給了別人」。決定公開事件求公道。

《繁花》聲明未提古二

錄音公開後，有網民為古二不值，敦促《繁花》劇組、王家衛、秦雯公開回應，更有要求取消秦雯的編劇獎。《繁花》劇組前日在微博發聲明：「劇組尊重支持所有創作者的合法權益，並根據他們的職責及工作內容給予恰當的相應署名。最後一集長長的片尾字幕是我們對兩千餘名《繁花》工作人員的肯定和致敬。《繁花》的前期創作始於2017年國慶節前一天，回首來路，我們將於近期將《繁花》歷時3年的前期籌備內容公開，從上海時代風貌的相關調查資料，整理編纂，劇本創作的幕後內容，以及很多未公開的珍貴史料分享給大家。敬請留意。」全文未提及「古二」的名字。

秦雯貼立案申請截圖

《繁花》編劇秦雯在微博轉載有關聲明，隨後再發個人嚴正聲明：「本人注意到『電視劇《繁花》編劇署名不實、霸凌、辱罵他人是狗』等造謠誹謗信息在各網絡平台大量傳播，對廣大公眾產生嚴重誤導。針對前述侵權行為，本人已經委請律師對相關侵權信息發布者，惡意歪曲編造傳播者完成證據保全並提起訴訟，同時委請律師持續關注，依法維護本人合法權益。」她上載一張網上立案申請提交成功的截圖，顯示上海市的人民法院將在7日內審查處理。至於王家衛未回應對事件。

相關字詞﹕秦雯 古二 霸凌 王家衛 繁花

上 / 下一篇新聞