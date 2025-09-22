王家衛《繁花》捲編劇署名爭議 古二指被剝奪 秦雯稱造謠將提訟

娛樂組

《繁花》播映期間已有人爆料控劇組霸凌剝削，當時劇集爆紅，傳聞沒有證據，被「繁花熱」蓋過未獲關注。近日有編劇「古二」自稱參與《繁花》核心創作，遭劇組霸凌，並公開錄音聲帶控訴，錄音內容是《繁花》編劇會議。

其中一段是古二給秦雯講述「寶延風波」由來，這是原著小說中真實事件的靈感來源，秦雯對內容一問三不知，要古二解釋。錄音中也有王家衛稱秦雯永遠都在「我愛不愛你，你愛不愛我」情節中打轉，需要別人把劇本做好了交給她才會操作，要求古二將有關故事情節寫好交給秦雯處理。

古二告知患漸凍症 王家衛反應冷淡

古二聲稱為寫《繁花》劇本，做了很多資料蒐集，結果創作被剽竊，故事架構包括男主角阿寶的金融線、李李的復仇線和汪小姐的創業線等商戰情節由他創作，同時他還擔任導演王家衛的生活助理，要煎牛扒又要陪應酬擋酒。

古二後期患了漸凍症，肌肉嚴重萎縮，他告知王家衛時，對方冷淡回應並反問：「你想問我要什麼？」古二表示沒有獲編劇酬勞，他擔任生活助理的工資只有3000元。電視劇播出，他被剝奪了署名權，看秦雯憑《繁花》上台領獎時說《繁花》劇本寫了102萬字，想都沒想到自己這麼能寫。古二為此耿耿於懷，「我把劇本給了你，你卻把名聲給了別人」。決定公開事件求公道。

《繁花》聲明未提古二

錄音公開後，有網民為古二不值，敦促《繁花》劇組、王家衛、秦雯公開回應，更有要求取消秦雯的編劇獎。《繁花》劇組前日在微博發聲明：「劇組尊重支持所有創作者的合法權益，並根據他們的職責及工作內容給予恰當的相應署名。最後一集長長的片尾字幕是我們對兩千餘名《繁花》工作人員的肯定和致敬。《繁花》的前期創作始於2017年國慶節前一天，回首來路，我們將於近期將《繁花》歷時3年的前期籌備內容公開，從上海時代風貌的相關調查資料，整理編纂，劇本創作的幕後內容，以及很多未公開的珍貴史料分享給大家。敬請留意。」全文未提及「古二」的名字。

秦雯貼立案申請截圖

《繁花》編劇秦雯在微博轉載有關聲明，隨後再發個人嚴正聲明：「本人注意到『電視劇《繁花》編劇署名不實、霸凌、辱罵他人是狗』等造謠誹謗信息在各網絡平台大量傳播，對廣大公眾產生嚴重誤導。針對前述侵權行為，本人已經委請律師對相關侵權信息發布者，惡意歪曲編造傳播者完成證據保全並提起訴訟，同時委請律師持續關注，依法維護本人合法權益。」她上載一張網上立案申請提交成功的截圖，顯示上海市的人民法院將在7日內審查處理。至於王家衛未回應對事件。